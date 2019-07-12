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新書《美國大屠殺》述共和黨人與川普「魔鬼交易」

2019-07-12 13:34世界日報 編譯黃秀媛／綜合11日電

川普總統於2018年1月底在國會發表國情咨文，中為兼任參院議長的副總統潘斯，右為...
川普總統於2018年1月底在國會發表國情咨文，中為兼任參院議長的副總統潘斯，右為時任眾院議長的萊恩。 美聯社
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政治記者艾柏塔 (Tim Alberta)出版新書《美國大屠殺》(American Carnage，暫譯)，描述共和黨從小布希政府後期，到川普崛起和入主白宮的演變，書中充滿鮮活的細節以及共和黨政要的談話。

「華盛頓郵報」報導，書中描述川普如何站在辦公桌旁，拿著他發表國情咨文後聲望暴漲的民調，得意的對改變共和黨居功；當被詢以他是過渡或轉型人物時，川普冷笑說：「這難道有什麼問題？茶黨仍然存在，只不過現在稱為『讓美國再度偉大』。」

他說：「共和黨碰到大麻煩，而我讓它起死回生。共和黨現在很強大。」他接著說：「他們必須保持忠心和效忠。」

書中描述許多原來批評川普的共和黨人，在他當選後立刻轉向，與艾柏塔描繪的行事不誠實、毫無道德、自戀和無知的川普達成「魔鬼的交易」。

在共和黨總統初選支持魯比歐與川普作對的史派瑟(Sean Spicer)，後來成為忠心護主的川普白宮發言人；曾企圖把川普從選票刪除的共和黨全國委員會主席蒲博思(Reince Priebus)，短暫出任川普白宮幕僚長，現在靠著演講及向企業領袖分析川普的意向，賺得缽滿盆滿，還時不時向川普獻策。

最近因不滿川普而退出共和黨的眾議員艾邁許(Justin Amash)說：「這些傢伙都說服自己要成功和保住差事，必須跟川普站在一起。但是，川普一不需要他們，就會把他們踢開。他沒什麼效忠觀念。他們對川普很忠心，可是他只要覺得把誰幹掉對自己有利，就欣然這樣做。」

書中說，副總統潘斯對從移民到貿易等許多重要議題，看法都與川普不同，卻還拚命幫川普說話，使潘斯的老友戲稱川普掌握了他的黑資料；他也因川普一說話就認真點頭，得到「點頭玩偶」的渾號。

原為國會議員的穆瓦尼(Mick Mulvaney)選前自稱研究過川普，能利用他的自大心理阻攔他惡搞；但是，在成為目前川普的白宮代理幕僚長後，他卻放手讓川普為所欲為。

參議員克魯茲(Ted Cruz)曾向親信宣稱，他絕不會當著幾千萬人眼前向川普臣服，可是去年競選連任時，他請來川普號召龐大的群眾，最後獲得險勝。

前眾院議長萊恩(Paul Ryan)與川普的關係最虐心：他非常受不了川普，又不得不大力推動川普的議程，今年初離開國會後才終於能夠暢所欲言。

他向艾柏塔說，他無法再忍受川普兩年，把退休視為「逃生門」；他表示，川普對政府完全無知，讓他隨時都想狠狠的教訓川普。

艾柏塔描述川普骨子裡是態度尖酸狡猾的生意人，大量消化媒體報導，並看著共和黨如何失敗，很清楚支持者要什麼；他用特權換取支持，用龐大支持者的怒氣威脅敵人，並以冷酷自戀的算計保持權力。

不過，艾柏塔對川普當總統評價不像許多人那麼苛刻，表示川普為共和黨的建樹多於30年來的任何人。

川普也就自己的支持者說：「沒有人給過他們希望。我給了他們希望。」

新書《美國大屠殺》揭漏川普與共和黨激烈內鬥的秘辛。
新書《美國大屠殺》揭漏川普與共和黨激烈內鬥的秘辛。
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