親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

法國纏訟11年的被動安樂死！植物人蘭伯拔管逝世

【短評】郭董大翻攪 球賽9局下半2出局後才開始

白登推全球外交政策 允終結「打不完的戰爭」

2019-07-12 13:31世界日報 編譯孫梁／綜合11日電

白登說，川普執政期間，威權主義和全球動盪加劇。圖／美聯社
白登說，川普執政期間，威權主義和全球動盪加劇。圖／美聯社
分享

民主黨總統參選人、前副總統白登11日在紐約發表外交政策演講，對川普總統的美國優先做出回應，表示他當選總統後將結束無休止的戰爭，並重申美國在打擊威權主義和全球不穩定中的領導地位。

白登說，川普執政期間，威權主義和全球動盪加劇，民主國家期待美國堅持共同的價值觀，但川普卻似乎站在民主國家的對立面，他擁抱取悅於他的獨裁者，導致民粹主義、排外主義和孤立主義在全球氾濫。

白登的演講顯示他注重外交政策和強調川普給全球帶來的危害，表明他相信，長期任職國會、曾任參院外交委員會主席和八年副總統的經驗，是他與其他眾多黨內對手的顯赫區別。

白登表示，他保證結束阿富汗和中東地區的無休止戰爭，停止美國捲入葉門內戰；但他沒提2003年當參議員時投票支持小布希總統入侵伊拉克，他當年的立場受到桑德斯等許多黨內對手的批評。

白登表示，動武將永遠是一個選項，但必須是保證獲勝的最後手段；他保證將把外交提升為對外關係的主要工具，面對川普時期的國務院專業人員紛紛離去，他保證將重建專業外交隊伍。

白登說，美國不僅要回歸在二戰後國際秩序中的傳統領導地位，而且還要運用影響力來解決21世紀的問題。他強調，美國領導的全球聯盟在應對氣候危機、談判新貿易協定以建立更平衡的國際經濟和核不擴散上，都具有緊迫性。

白登表示，他上任首年就召開全球民主峰會，吸引政治與民權領袖和私營企業參加，尤其是把高科技公司和社群媒體巨頭當做合作夥伴。

白登表示，他當選後將重新與伊朗接觸，但伊朗要回歸2015年核協議的限制。他保證將立刻重新加入巴黎氣候協定，敦促中國等主要經濟體控制碳排放。

白登表示，中國加大對清潔能源技術的投入，但在亞洲基礎設施建設上卻重資發展傳統石化產業。

白登認為，經濟在全球穩定中發揮重要作用，他批評川普依賴關稅，但也承認川普關於部分經濟對手占美國便宜的說法，尤其是中國。

白登表示，他將推動既不妨礙國際貨物流通，也不會使美國企業和消費者處於不利境地的貿易協議，將繼續追究中國盜竊知識產權。白登說：「過去的貿易模式回不去了，我們需要新規則。」

川普戰爭共和黨民主黨
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

為了貨出去錢進來 美國兩州州長嗆辣舌戰

2019-07-12 11:05

民主黨 「4人幫」挑戰波洛西 指因族裔因素對她們不敬

2019-07-12 13:37

對抗升級 川普舉行峰會批評社媒

2019-07-12 13:35

新書《美國大屠殺》述共和黨人與川普「魔鬼交易」

2019-07-12 13:34

華府香港電影節 「無雙」等9佳片免費看

2019-07-12 11:47

川普召保守派社群人物至白宮 稱遭科技巨頭壓制

2019-07-12 09:26

職涯最難忘時刻 亞太助卿史達偉：首飛T-37

2019-07-11 22:38

法課稅傷美科技業 川普啟動301調查

2019-07-11 18:43

川普新命令 助3000萬人治療腎病 增移植腎源、更易在家洗腎

2019-07-11 17:18

川普再出狂語：腎臟在心臟裡！

2019-07-11 16:11

慘！ 醫院搞錯試管胚胎 她的寶寶跑到別人肚子裡

2019-07-11 16:05

美國眾議院廢綠卡配額上限 中國、印度公民最受惠

2019-07-11 14:34

川普上任2年半 財政赤字擴大25％

2019-07-11 14:25

綠卡配額法案 美眾院廢除

2019-07-11 14:12

吉里巴斯國慶 龐培歐提台灣

2019-07-11 14:10

美投藥1.5噸在小島滅鼠 反對者批：如同丟核彈

2019-07-11 12:31

哈佛招生醜聞 擊劍教練超高價賣屋涉收賄被開除

2019-07-11 12:27
看更多

熱門文章

不要惹女友生氣！與男友吵架氣爆 她轉頭一「杓」拍扁眼鏡蛇

2019-07-11 15:27

母豬腹中藏有怪異毛蛋？ 原來是價值千萬的「豬砂」

2019-07-11 17:23

600坪！Dyson創辦人 買下新加坡最大最貴最高豪宅

2019-07-11 18:20

美股道瓊指數大漲200點 史上首度漲破27,000點

2019-07-11 23:59

降落一半機長突然全身發青 飛機空中翻轉嚇壞乘客

2019-07-12 12:21

影／沼澤生死戰！鱷魚對決緬甸巨蟒 輸家淪為大餐

2019-07-12 08:20

激似「馬爾地夫」的熱門打卡景點 湖水竟含劇毒

2019-07-11 21:24

爸爸化身FBI揪出照片秘辛！這罐橘色瓶子讓人臉紅紅

2019-07-11 15:17

伊朗軍艦攔油輪 遭英海軍逼退

2019-07-11 23:44

人性大考驗 美運鈔車公路狂噴現鈔被撿光

2019-07-11 23:16

美國擬讓金正恩發大財一年半 換取北韓停止製造核武

2019-07-11 20:38

小七登陸沖繩 高中生凌晨四點排隊搶貨

2019-07-11 14:59

紐約乘客搭飛機突呼吸困難 幸得「全球最帥醫生」果斷用藥救一命

2019-07-12 09:50

偷聽？谷歌承認：承包商會聽取語音助理錄下的內容

2019-07-12 10:39

道指升破2萬7000點 10年來漲逾2萬點

2019-07-12 05:13

鮑爾加大降息暗示：Fed有降息空間 貨幣政策可能過緊了

2019-07-12 06:34

龍捲風冰雹席捲希臘北部 6死100多傷

2019-07-11 21:24

亞馬遜擬砸7億美元重新訓練員工 以適應自動化未來

2019-07-11 23:17

當網友就好！荷蘭皇家航空呼籲民眾少飛一點

2019-07-12 11:40

美國眾議院廢綠卡配額上限 中國、印度公民最受惠

2019-07-11 14:34

9千萬人追蹤他！大學肄業、被迪士尼拒絕的屁弟派，為何變全球第一網紅

2019-07-12 10:13

白天喊美國去死 晚上卻搶追「美隊」？伊朗人身體比嘴誠實

2019-07-12 10:00

嘉吉：美中貿易戰持續 將導致農產品貿易流向永久改變

2019-07-12 07:42

Fed降息幅度 市場都在猜

2019-07-12 02:36

避免大象被列車撞死 印度鐵路公司推出蜂計畫

2019-07-11 17:56

21萬年前 這顆頭骨帶人類祖先「遠離非洲」

2019-07-11 14:50

新郎搭上婚禮統籌師 崩潰新娘賤賣「被詛咒的婚紗」

2019-07-12 09:52

退休發大財 勇士隊前教頭靠種大麻

2019-07-11 15:14

美法貿易大戰 點燃引信

2019-07-12 02:36

影／家有蜘蛛請饒牠一命 澳洲網友拍片告訴你原因

2019-07-12 11:48

川普再出狂語：腎臟在心臟裡！

2019-07-11 16:11

法國納稅人的錢拿去幹嘛了？官員吃龍蝦！

2019-07-12 10:10

Netflix影集「毒梟矮子」本尊 嗜血無良判終身監禁

2019-07-11 15:40

美國6月核心CPI增幅比預期大 料不改變Fed本月降息展望

2019-07-11 21:06

Tesla前員工哭訴：懷孕、請假、打電話就被解雇

2019-07-11 16:08

影／美海防隊強力緝毒！跳上航行中潛艇活逮毒販

2019-07-12 12:32

慘！ 醫院搞錯試管胚胎 她的寶寶跑到別人肚子裡

2019-07-11 16:05

為了貨出去錢進來 美國兩州州長嗆辣舌戰

2019-07-12 11:05

六四解密 老布希承諾鄧小平：美無意干涉中國事務

2019-07-11 18:12

南韓爆反日風潮 日大廠憂營運

2019-07-11 19:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top