白登推全球外交政策 允終結「打不完的戰爭」

2019-07-12 13:31 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合11日電



白登說，川普執政期間，威權主義和全球動盪加劇。圖／美聯社 分享 facebook

民主黨總統參選人、前副總統白登11日在紐約發表外交政策演講，對川普總統的美國優先做出回應，表示他當選總統後將結束無休止的戰爭，並重申美國在打擊威權主義和全球不穩定中的領導地位。

白登說，川普執政期間，威權主義和全球動盪加劇，民主國家期待美國堅持共同的價值觀，但川普卻似乎站在民主國家的對立面，他擁抱取悅於他的獨裁者，導致民粹主義、排外主義和孤立主義在全球氾濫。

白登的演講顯示他注重外交政策和強調川普給全球帶來的危害，表明他相信，長期任職國會、曾任參院外交委員會主席和八年副總統的經驗，是他與其他眾多黨內對手的顯赫區別。

白登表示，他保證結束阿富汗和中東地區的無休止戰爭，停止美國捲入葉門內戰；但他沒提2003年當參議員時投票支持小布希總統入侵伊拉克，他當年的立場受到桑德斯等許多黨內對手的批評。

白登表示，動武將永遠是一個選項，但必須是保證獲勝的最後手段；他保證將把外交提升為對外關係的主要工具，面對川普時期的國務院專業人員紛紛離去，他保證將重建專業外交隊伍。

白登說，美國不僅要回歸在二戰後國際秩序中的傳統領導地位，而且還要運用影響力來解決21世紀的問題。他強調，美國領導的全球聯盟在應對氣候危機、談判新貿易協定以建立更平衡的國際經濟和核不擴散上，都具有緊迫性。

白登表示，他上任首年就召開全球民主峰會，吸引政治與民權領袖和私營企業參加，尤其是把高科技公司和社群媒體巨頭當做合作夥伴。

白登表示，他當選後將重新與伊朗接觸，但伊朗要回歸2015年核協議的限制。他保證將立刻重新加入巴黎氣候協定，敦促中國等主要經濟體控制碳排放。

白登表示，中國加大對清潔能源技術的投入，但在亞洲基礎設施建設上卻重資發展傳統石化產業。

白登認為，經濟在全球穩定中發揮重要作用，他批評川普依賴關稅，但也承認川普關於部分經濟對手占美國便宜的說法，尤其是中國。

白登表示，他將推動既不妨礙國際貨物流通，也不會使美國企業和消費者處於不利境地的貿易協議，將繼續追究中國盜竊知識產權。白登說：「過去的貿易模式回不去了，我們需要新規則。」