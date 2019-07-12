大轉彎…人口普查問公民身分 川普放棄了

2019-07-12 14:12 聯合晚報 編譯 聯合晚報 編譯 劉煥彥 ／美聯社11日電



美國2020年人口普查要不要列入公民身分問題，引起風波。圖為移民宣誓歸化美國儀式。 美聯社 分享 facebook

美國總統川普態度大轉彎，不再堅持在明年人口普查問卷上增列公民身分問題，改為要求多個聯邦政府機關提供現有資料給商務部，以達到了解全美人口公民身分的相同目的。

另外，美國國土安全部官員透露，十個大城市14日將進行非法移民掃蕩行動，逮捕至少2000個符合遣返條件的家庭。川普6月中曾預告這項行動，後來取消。

川普11日在白宮玫瑰花園一場活動中表示，他「並非打退堂鼓」，堅稱這麼做的目標很簡單，就是「清楚區分美國人口中公民與非公民的數量，我們目標是計算到所有人」。

但在聯邦最高法院日前暫緩川普政府明年擬於人口普查增列公民身分問題的做法後，川普11日態度大逆轉。

人口普查問卷已經開印，上面沒有任何公民身分的問題，而且若川普堅持原先計畫，肯定馬上會招來外界在法律的挑戰。

對於川普11日談話，民權團體「美國公民自由聯盟」(ACLU)投票權計畫負責人Dale Ho說：「川普想要把人口普查變成武器，最後雷聲大雨點小。」

川普提到，他將簽署行政命令，指示每個聯邦政府機關將內含國內公民與非公民人數的所有資料交給商務部，這些政府機關從國土安全部到社會安全署都有。

他預期以各個政府機關的現有資料，聯邦政府將得以推估全美人口的公民身分達九成，「或甚至更高，最後透過與問卷調查相比，這樣將能更完整計算公民人數」。

人口普查局已經可以取得美國民眾的社會安全資料、食物券與聯邦監獄紀錄等，這些資料全都有公民身分的紀錄。

但報導指出，目前還不清楚川普想把公民身分資料用來做什麼，他曾經暗示這將幫助各州「根據有投票資格的人口畫分各州與地方的選區」。

現行做法是以一個地方的所有人口畫分選區，若照川普的想法重畫選區，可能增加共和黨的政治力量。