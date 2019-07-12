華府香港電影節 「無雙」等9佳片免費看

2019-07-12 11:47 世界日報 記者 世界日報 記者 羅曉媛 ╱華盛頓報導



第24屆華府香港製造電影節 「無雙」、「淪落人」等優秀港片與華府觀眾見面。圖／世界日報提供 分享 facebook

史密森尼旗下的佛利爾及賽克勒美術館(Freer and Sackler Galleries)，再度攜手香港駐華盛頓經濟貿易辦事處，舉辦第24屆「香港製造」(Made in Hong Kong)電影節。從7月19日(周五)至8月18日的每周五、日，民眾可免費在博物館梅爾大廳(Meyer Auditorium)觀看九部佳片。

去年的香港溫情片「淪落人」(Still Human)將作為本屆首映影片，在19日晚7時打頭陣；這是一部講述四肢傷殘人士與照顧者的電影，女主角姬素孔尚治(Crisel Consunji)，今年榮獲香港電影金像獎「最佳新演員」，她也將到場和華府觀眾交流。

由徐克任監製、袁和平任導演的「奇門遁甲」(The Thousand Faces of Dunjia)是2017年的古裝奇幻電影，將於21日下午2時放映，講述了天外來妖降臨地球，「霧隱門」眾弟子拯救世界的故事；

今年賀歲檔上映的香港懸疑犯罪片「廉政風雲」(Integrity)，由麥兆輝執導、莊文強、黃斌擔任監制，作為香港犯罪片的「鐵三角」班底，該片上映曾獲讚是「力證港片不死」。

講述中年大叔唱出熱血人生之歌的電影「逆流大叔」(Men on the Dragon)，將於28日下午2時與觀眾見面，影片導演陳詠燊(Sunny Chan)、余香凝(Jennifer Yu)也將到場交流。

曾獲17項金像獎提名的口碑電影「無雙」(Project Gutenberg)由莊文強執導，周潤發、郭富城等人出演，情節跌宕起伏，也是影迷不容錯過的佳片。

其他電影還包括「洩密者」(The Leakers)、「葉問外傳：張天志」(Master Z: Ip Man Legacy)，以及1992年的經典之作「俠盜高飛」(Full Contact)、1985年香港警匪片代表作「警察故事」(Police Story)。