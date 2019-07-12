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蜂螫心臟停跳50天還能活！台大醫鬼門關前拉回她

為了貨出去錢進來 美國兩州州長嗆辣舌戰

2019-07-12 11:05聯合報 記者季晶晶╱即時報導

美聯社報導，美國新墨西哥州州長葛理申（Michelle Lujan Grisham）說，她準備好和北鄰的科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）爭個高下，因為波利斯在社群媒體宣稱，科州種的辣椒最棒，西部四州的全食超市（Whole Foods）都將進貨。

波利斯還說，新墨西哥州只有自產的普普通通青辣椒，更激化他和葛理申之間的唇槍舌戰。

葛理申在推特貼文反擊，指新墨西哥的哈奇辣椒（Hatch chile）在全美熱賣，全食只是給科州的普韋布洛辣椒（Pueblo chile）一個機會：「如果科羅拉多想打辣椒戰，新墨西哥州無疑能增添嗆辣度，哈奇辣椒現在是、一直是、也將永遠是全球最棒的辣椒。」

新墨西哥州的哈奇辣椒是美國知名農產之一，甚至出口到南韓。該州2014年設計商標和認證程序，以維護哈奇辣椒的名聲，地位如同愛達荷州的馬鈴薯、緬因州的龍蝦，和佛羅里達州的新鮮水果和果汁

根據新墨西哥州立大學研究人員，土壤型態、溫暖氣候、適當水量和較長的生長期，造就哈奇辣椒的特殊風味。

儘管新墨西哥州種植辣椒的面積，因為勞工和灌溉問題，比起過去已經腰斬，但美國聯邦政府農業數據顯示，2018年時較前一年成長4%，增加到8400英畝。價值躍增至近5400萬美元（近台幣16億9000萬元）。葛理申說什麼都不能讓波利斯毀了這條經濟命脈。

科羅拉多南部谷地也種辣椒，歷史超過一個世紀。由於地勢和氣候的關係，普韋布洛辣椒和哈奇辣椒的風味不同，部分人士認為比較辣。

普韋布洛郡的官員2015年起向美國農業部申領補助，成立農會大力促銷當地辣椒。自那時起，洛磯山脈地區四州的全食超市只進普韋布洛辣椒。

美國有許多州也曾經為了推銷自我特色而出現類似爭議，例如亞歷桑納州和佛蒙特州的觀光發展人員2013年大吵哪一州的秋色最令人驚豔。

美國新墨西哥州和科羅拉多州州長吵哪一州生產的辣椒更棒。翻攝臉書Pueblo Ch...
美國新墨西哥州和科羅拉多州州長吵哪一州生產的辣椒更棒。翻攝臉書Pueblo Chile & Frijoles Festival
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