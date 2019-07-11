法課稅傷美科技業 川普啟動301調查

2019-07-11 18:43 台灣醒報 記者王秋燕╱台北報導



法國開徵數位服務稅，Google等美國大型科技業者成目標。(photo by Wikipedia under CC license） 分享 facebook

美國關稅戰焦點轉向法國？針對法國國會最快11日通過針對Google、臉書在法國境內的營收課徵3%的稅。美國總統川普怒不可遏，揚言展開301條款相關調查。鷹派的美國貿易代表萊特海澤對外放話，法國不公平對待美國企業，引發外界質疑，川普政府可能會以關稅或貿易限制來報復法國。

稅收年增4億英鎊

根據《英國廣播公司》報導，在法國境內營運、當地營收超過7.5億英鎊的科技業者，就符合法國新開徵的數位服務稅條件，預期此項稅收每年可望為法國增加4億英鎊的稅收。

鷹派的美國貿易代表萊特海澤說，川普已經下令針對法國新數位服務稅展開調查，要確認其是否具歧視性或不合理，並對美國企業造成負擔或限制。共和黨參議院財政委員會主席格拉斯利、參議員懷登肯定川普政府的調查行動，發出聯合聲明指出，「法國和其他歐洲國家希望開徵的數位服務稅顯然是保護主義，並不公平地瞄準美國企業，這將導致美國勞工受到傷害。」

展開301條款調查

《[英國廣播公司]》報導分析，美國將展開的是301條款調查，先前也曾針對歐盟與中國分別展開類似的調查活動，這是開徵新關稅的前行活動，而美國的論點是，法國憑什麼從美國科技巨頭口袋取出更多稅收？美國利益應該放第一。

歐盟原本也想開徵數位服務稅，但在愛爾蘭主導的反對力量下尚無法實施，法國等同開第一槍，在沒有其它歐盟國家一起執行情況下，若真要對抗美國制裁時，將顯得孤立無援。

根據《金融時報》報導指出，美國政府將有12~18個月時間與法國政府協商，針對美國科技公司課徵數位服務稅的協議，一旦談不出協議，川普政府將會對法國開打關稅戰。

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