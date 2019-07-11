川普新命令 助3000萬人治療腎病 增移植腎源、更易在家洗腎

2019-07-11 17:18 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合10日電



川普簽署行政命令加強防治腎臟病 美聯社 分享 facebook

川普總統10日簽署行政命令，以改革腎臟病的防治作業，讓更多病人有機會獲得早期移植和在家洗腎，積極對付這種影響美國3000多萬人、每年使聯邦醫療保險(Medicare)花費1000多億元的問題。

川普說，他的命令將增加可供移植的腎臟、讓病人更容易在家裡洗腎，以及優先發展人工腎臟，讓數以百萬計的人生活更自在和更長壽。

新計畫希望到2030年把新的末期腎臟病患減少25%，到2025年讓80%病患能夠在家洗腎或獲得腎臟移植。

衛生福利部把移植稱為根本治療腎臟病之道，因為洗腎者有一半在五年內去世，可是捐獻的腎臟太少，2016年就有超過10萬人在等候換腎。

政府希望到2030年把可供移植的腎臟增加一倍，包括加強器官捐贈宣導、為捐腎者提供損失的薪資和托兒費用等補償以鼓勵活體捐腎，以及加強收集死者捐獻的器官。川普說，後者每年可能增加1萬7000個可供移植的腎臟和1萬1000個其他器官。

政府鎖定腎臟病有部分是因為其醫療費用巨大。美國有3000多萬名成年腎臟病患，聯邦醫療保險2016年為此花費1130億元，占其全部開支的大約五分之一。

新的行政命令擴大政府已在施行的一些計畫，包括積極探究防治腎臟病的方法和鼓勵創新科技，並測試新的付費模式，鼓勵醫療業者提高效率。

控制糖尿病和高血壓可協助預防腎臟病惡化，可是美國有70多萬名末期腎臟病患，也就是腎臟已衰竭，必須靠移植或洗腎保命。

美國現有超過9萬4000人正等待腎臟移植，去年卻只有2萬1167人獲移植腎臟，其中6442件是活體捐腎。

專家說，洗腎愈久，移植結果愈差，可是接受移植的病人經常已洗腎幾年；此外，活人捐贈的腎臟狀況更好、更快發揮效用，也更持久。