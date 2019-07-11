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美國眾議院廢綠卡配額上限 中國、印度公民最受惠

2019-07-11 14:34世界日報 編譯劉煥彥／綜合10日電

美國眾議院10日以365票對65票的壓倒性多數，表決通過取消綠卡配額法案，廢除對...
美國眾議院10日以365票對65票的壓倒性多數，表決通過取消綠卡配額法案，廢除對各國移民綠卡數量的上限。 美聯社
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全案將送交參院表決

住在堪薩斯州小鎮的婦女杜瑪拉（Sunayana Dumala）的丈夫2017年遭仇恨犯罪遇害後，為了生活，開始推動廢除高科技綠卡的國籍限制；她的努力10日終於開花結果；國會眾院10日晚間以365票對65票的壓倒性多數，表決通過取消綠卡配額法案，廢除對各國移民綠卡數量的上限。

以中國及印度為主的高科技移民將是主要受惠者，全案將送交參院表決；根據這項法案，實施第一年最多達85%綠卡可能核發給印度或中國公民，之後兩年更將提高至90%。

「聖荷西信使報」與「堪薩斯城星報」報導，今年2月由民主黨聯邦眾議員羅芙根(Zoe Lofgren，加州)提出的這項「高技術移民公平法案」 (Fairness for High-Skilled Immigrants Act)，希望廢除目前限制每個國家公民綠卡的人數，不得超過綠卡申請人總數7%的現行做法，並分成三年時間實施。

羅芙根在10日說：「為了讓美國企業界維持競爭力、創造更多工作，必須讓它們能夠招募更多全世界最棒的人才。如果你的綠卡申請已經依照個人條件獲准，膚色或出生地就不該是決定因素。」

她認為，美國移民制度數十年來都有漏洞，主因在過時的就業和家庭移民制度。

目前在美國以H-1B簽證工作的許多印度及中國公民，等待聯邦政府核發綠卡的時間最長，年初有研究估計甚至得等上151年。

報導提到，矽谷科技業者與為數龐大的中印科技移民社群，都是這項法案的幕後推手，例如堪薩斯州東部小城奧拉西(Olathe)的印度裔居民杜瑪拉，且最初提案的聯邦眾議員羅芙根，選區就在矽谷所在地的加州聖荷西。

杜瑪拉的先生是印度裔工程師庫奇賀拉(Srinivas Kuchibhotla)，2017年2月22日在堪薩斯州奧拉西一間酒吧，遭到一名退伍軍人槍殺；當時因白人兇手開火前曾高喊「滾出我的國家」，使得這起案件成為全美關注的仇恨犯罪，川普總統也曾發表譴責。

杜瑪拉全家在此之前，都仰賴先生的工作簽證才能居留在堪州。後來在時任眾議員約德(Kevin Yoder)介入下，杜瑪拉取得工作簽證，得以留在美國。

另外，在庫奇賀拉遭謀殺不久，全國性草根團體「移民之聲」(Immigration Voice)即接觸杜瑪拉；該團體以印裔為主，2005年成立宗旨為加速高技術移民綠卡程序。該團體之後致力廢除核發綠卡的國籍限制，杜瑪拉也加入倡議該法案，並成為重要推手。

杜瑪拉10日晚間說：「今天對我們很多人都是個重要日子，我們等待這個時刻已經好幾年，長期努力終於有了果實。」

綠卡移民美國公民
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