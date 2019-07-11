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美投藥1.5噸在小島滅鼠 反對者批：如同丟核彈

2019-07-11 12:31聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

美國加州離島鼠患嚴重，聯邦部門擬空投1.5噸毒藥撲滅老鼠，引發加州反對。外界憂心大量毒藥將會衝擊其他野生動物、海鳥、海生動物，加州官員形容有如在小島投核彈。

美聯社報導，美國魚類及野生動物管理局3月報告顯示，鼠害威脅舊金山外海44公里的法拉隆群島生態系統。該計畫公布後，遭地方保守團體反對。加州海岸委員會正在衡量聯邦滅鼠計畫是否符合加州海岸管理法規。

法拉隆群島是海鳥繁殖地，總共13種、約30萬到35萬隻海鳥在當地繁殖，包括海燕科鳥類。該群島也是候鳥、海中哺乳類動物休息、繁殖場所。

法拉隆面積僅12英畝，據估計，每英畝的老鼠超過490隻。

聯邦野生動物部門預計用直升機投擲1315公斤添加毒藥的穀物滅鼠藥。加州海岸委員會委員巫藍佳（Roberto Uranga）表示，這相當於投擲核彈在島上。老鼠藥含抗凝血藥物，會造成老鼠出血致死，在加州禁用。

聯邦官員承認，滅鼠計畫將會殺害部分海鷗及其他物種，不過強調滅鼠將為整個生態系統帶來益處。生物學家瓦茲柏克（Pete Warzibok）表示，「讓生態系統會復正常的唯一辦法是100%消滅老鼠，其他方法只會是暫時性的權宜之計而已」。

不過，外界批評毒藥不只會殺害老鼠，也將傷害群島上的野生動物。

加州海岸委員會沒有權力否決投藥計畫，但美國魚類及野生動物管理局必須得到多個加州以及聯邦機構的核准才能實施計畫。

10日聽證會後，海岸委員會表示，對於毒藥波及海鳥及其他物種的副作用仍有疑慮，「我們還沒被說服這是唯一且最好的方式」。他們要求聯邦官員撤回滅鼠提案，化解疑慮後再重新提交。

投藥滅鼠計畫預計在11月至12月執行，最快會在2020年底實施。

美國加州外海的法拉隆群島鼠患嚴重，但大量投藥滅鼠計畫遭到反對。美聯社
美國加州外海的法拉隆群島鼠患嚴重，但大量投藥滅鼠計畫遭到反對。美聯社
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法拉隆群島投藥滅鼠計畫遭外界反對。歐新社
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