哈佛招生醜聞 擊劍教練超高價賣屋涉收賄被開除

2019-07-11 12:27 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ╱綜合9日電



大學名校招生醜聞又有發生，涉嫌憑藉高得離譜市場房價出售公寓，接受華裔學生家人賄賂的哈佛大學擊劍隊主教練布蘭登(Peter Brand)，已被校方開除。 美聯社 分享 facebook

大學名校招生醜聞又有發生，涉嫌憑藉高得離譜市場房價出售公寓，接受華裔學生家人賄賂的哈佛大學擊劍隊主教練布蘭登(Peter Brand)，已被校方開除。

有線電視新聞網(CNN)等媒體報導，布蘭登在2016年售出麻州尼德罕鎮(Needham)的房屋，售價幾乎是其市值的兩倍；知情人事透露，買家是華商趙捷，他的兒子當時正申請入讀哈佛。

哈佛大學體育主任史卡利斯(Bob Scalise)說，哈佛經過獨立調查後，認為布蘭登違反校方的利益衝突政策，予以解雇。

他說，校方今年4月知道有關布蘭登的指控。

布蘭登的律師布魯克斯(Douglas S. Brooks)說，他的當事人沒有違反校方政策，並否認他過去20年來，作為主教練有任何失職行為。

知情人士透露，一個聯邦大陪審團上月調查布蘭登出售房屋的事。調查情況此際尚未明確。

消息人士證實，負責全國大學招生醜聞調查的聯邦檢察官羅森(Eric S. Rosen)4月向尼罕鎮評估委員會發出傳票，要求呈交該鎮多年來的房產交易文件和紀錄。

房契註明，趙捷以98萬9500元購買布蘭登的房屋，而鎮府的稅務扣押證顯示，該棟屋的價值不到55萬元。趙捷大約在17個月後售出該棟屋，損失超過30萬元。

波士頓環球報報導，那時趙捷有一個兒子是哈佛擊劍隊成員，另一個兒子在上高中。

趙捷的律師溫瑞布(William D. Weinreb)在6月時曾說，他們不知道有任何刑事調查。

那時，布魯克斯也說：「我們沒有接到聯邦檢察署或其他執法機構的查詢，也不知道有這類調查，要清楚說明的是，布蘭登教練明確否認任何不法行為。」