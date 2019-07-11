親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美國爸媽與中國養子 國際收養傷心「微歧視」

罷韓煎餅店發「10個對不起」 向女學生、綠議員道歉

「腎臟在心臟裡」川普再度語出驚人 嚇傻在場人士

2019-07-11 09:15聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

美國總統川普表示，腎臟在心臟有個很特別的位置。歐新社
美國總統川普表示，腎臟在心臟有個很特別的位置。歐新社
分享
美國總統川普10日再度語出驚人，他說，「腎臟在心臟有一個很特別的位置」。

英國衛報報導，川普10日在Advancing American Kidney Health 活動上宣布政府對抗腎臟疾病相關計畫，接著川普在讚揚專家的努力時，再度語出驚人。

「你們在腎臟領域付出很多，很特別。腎臟在心臟裡面有一個很特別的位置，這不可思議」。

川普這番話嚇傻了許多人，一般人都知道，腎臟不在心臟裡。

根據美國國家腎臟基金會（All About Kidneys），一般人出生會有兩顆腎，位於下背部。而人類心臟位於胸腔左肺與右肺之間偏左。

不過，就川普一貫語出驚人的演說模式，他可能只是想要強調腎臟健康的重要性。

川普10日簽署行政命令，改革腎臟病的防治作業，讓更多美國病患有機會獲得早期移植和在家洗腎

川普洗腎腎臟病
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

美國爸媽與中國養子：國際收養傷心「微歧視」

2019-07-11 09:49

不怕川普揚言開除！美聯準會主席矢言做滿4年

2019-07-11 08:57

前第一夫人蜜雪兒歐巴馬 自爆床笫內幕？

2019-07-10 22:23

女戰機飛官參選參議員 挑戰麥康諾

2019-07-10 18:28

民主黨後院起火 波洛西與新科女議員世代衝突升高

2019-07-10 18:25

億萬俱樂部？美國民主黨富豪史泰爾 宣布選總統

2019-07-10 18:24

全國民調：白登大幅領先、桑德斯下跌、賀錦麗急升

2019-07-10 18:21

兩度選總統、言行驚全美 德州億萬富豪裴洛89歲癌逝

2019-07-10 18:19

需提示年齡證明 大麻合法化用量反降

2019-07-10 17:46

川普開罵 stupid和foolish傻傻分得清楚？

2019-07-10 17:14

「家得寶」創辦人挺川普連任 社群媒體用戶發動抵制

2019-07-10 16:16

公務社媒封鎖大眾違憲 上訴法院禁川普拉黑推特用戶

2019-07-10 16:14

社群媒體用於公務禁封鎖異議者 上訴法院判決影響大

2019-07-10 16:09

自稱最窮參議員…白登卸任副總統2年 進帳1560萬

2019-07-10 15:40

捍衛伊朗、葉門海域自由航行權！ 美國要組國際軍事聯盟

2019-07-10 14:54

推特封鎖網友 川普遭法院打臉

2019-07-10 14:25

美軍招人難 70%年輕人不符資格

2019-07-10 14:24

川普國慶閱兵大秀軍力 美國防部：至少花3738萬

2019-07-10 14:08

7級強震後 地表裂縫達數十哩

2019-07-10 13:33

影／今年底搬新家！ 美國華府新聞博物館巡禮

2019-07-10 12:16

美方表態將組建聯盟軍隊 巡邏波灣海域

2019-07-10 11:51

白宮建13呎新柵欄 高度倍增更堅固

2019-07-10 11:28

美軍招人難！ 近四分之三年輕人不符入伍要求

2019-07-10 10:45

脫衣舞俱樂部在川普球場辦高球賽 花錢可請舞孃當桿妹

2019-07-10 09:24
看更多

熱門文章

「老公不再吻我因為太噁心」！人妻淚曝長期戴口罩是「這原因」

2019-07-10 20:37

影／喜馬拉雅登山隊遭雪崩滅團 遇難前畫面曝光

2019-07-10 12:22

為買珍奶路邊違停 愛車被貼滿「衛生棉」遭人報復

2019-07-10 16:53

拾獲神秘品種金黃色大鳥？ 竟是海鷗掉到咖哩中

2019-07-10 11:09

飛往地獄的航班？ 70醉客飛機上開趴嘔吐3小時

2019-07-10 20:00

鮑爾國會證詞為降息鋪路 道瓊期指翻紅

2019-07-10 20:50

裸女闖入家門 男主人39槍把家轟成馬蜂窩還趕不走

2019-07-10 16:52

前第一夫人蜜雪兒歐巴馬 自爆床笫內幕？

2019-07-10 22:23

父子檔組隊上陣比賽 只剩一人活著回家

2019-07-10 14:06

英駐美大使請辭 強生成眾矢之的

2019-07-10 22:51

主人請攝影師偷拍「人生大事」 汪神來一擋...厭世臉氣：拍夠沒？

2019-07-10 20:17

戴隱形眼鏡淋浴 英男右眼遭寄生蟲入侵

2019-07-10 14:04

批川普無能反被川普罵蠢蛋 英國大使請辭

2019-07-10 19:14

曾來台表演 75歲歌王胡立歐被認宗 兒子43歲

2019-07-10 23:21

文在寅：日本管制是「空前的緊急情況」 要長期抗戰

2019-07-10 14:47

影／飛機半空中引擎冒火、零件脫落！ 乘客嚇到留遺言

2019-07-10 14:43

「腎臟在心臟裡」川普再度語出驚人 嚇傻在場人士

2019-07-11 09:15

鮑爾證詞偏鴿 Fed最快月底降息

2019-07-11 02:28

英女旅行前拜託照顧寶貝植物 結果爆笑又窩心

2019-07-10 11:04

德國總理梅克爾全身顫抖 一個月來第三次

2019-07-10 20:36

梅根微服出巡溫布頓 遭抱怨有如噩夢

2019-07-10 16:54

川普開罵 stupid和foolish傻傻分得清楚？

2019-07-10 17:14

疑外公失手 11個月大女嬰從遊輪墜11樓高身亡

2019-07-10 20:58

比白人賺更多！華裔是英國薪資最高族群 時薪611元

2019-07-10 11:38

談鴻海威州投資 州長：就業支票可能再度跳票

2019-07-10 12:44

日媒：取得南韓不法出口戰略物資清單 含暗殺金正男毒劑

2019-07-10 17:59

日、台壽險商大買美公司債未避險 匯損曝險大

2019-07-10 16:54

影／一封外洩密電撕裂美英？川普續罵梅伊 英外相回擊

2019-07-10 13:32

空巴造機 飛越波音

2019-07-11 02:29

菲律賓血腥掃毒 已知最年輕遇難者為3歲女童

2019-07-10 21:50

降息有望激勵美股收紅 那斯達克指數創收盤新高

2019-07-11 05:21

福斯金龜車 走入歷史

2019-07-11 02:29

美軍招人難！ 近四分之三年輕人不符入伍要求

2019-07-10 10:45

龐培歐賀吉里巴斯國慶 聲明提及台灣

2019-07-11 05:43

中美貿易代表通話 美豁免110項陸輸美商品關稅

2019-07-10 23:50

離奇劫車 嫌犯朝車主丟黑蛇趁機奪鑰匙

2019-07-10 18:10

伊朗想劫持英籍油輪？ 被英軍艦驅離

2019-07-11 08:30

重啟貿易談判 傳川普允放軟批中香港政策力道

2019-07-10 22:06

串起歐洲中國 俄准建2000公里超級公路

2019-07-10 23:39

要怪誰！通緝犯放響屁洩行蹤 遭警方活逮

2019-07-10 14:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top