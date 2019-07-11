「腎臟在心臟裡」川普再度語出驚人 嚇傻在場人士
美國總統川普10日再度語出驚人，他說，「腎臟在心臟有一個很特別的位置」。
英國衛報報導，川普10日在Advancing American Kidney Health 活動上宣布政府對抗腎臟疾病相關計畫，接著川普在讚揚專家的努力時，再度語出驚人。
「你們在腎臟領域付出很多，很特別。腎臟在心臟裡面有一個很特別的位置，這不可思議」。
川普這番話嚇傻了許多人，一般人都知道，腎臟不在心臟裡。
根據美國國家腎臟基金會（All About Kidneys），一般人出生會有兩顆腎，位於下背部。而人類心臟位於胸腔左肺與右肺之間偏左。
不過，就川普一貫語出驚人的演說模式，他可能只是想要強調腎臟健康的重要性。
川普10日簽署行政命令，改革腎臟病的防治作業，讓更多美國病患有機會獲得早期移植和在家洗腎。
TRUMP: "You've worked so hard on the kidney. Very special -- the kidney has a very special place in the heart. It's an incredible thing." pic.twitter.com/JLM3uCsO5u— Aaron Rupar (@atrupar) 2019年7月10日
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