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前第一夫人蜜雪兒歐巴馬 自爆床笫內幕？

2019-07-10 22:23聯合報 記者張佑生╱即時報導

身為美國第一夫人期間就以直言無諱作風廣獲好評的蜜雪兒歐巴馬，對於床笫之事也很坦白！

蜜雪兒去紐奧良參加Essence Festival的對談，接受CBS節目主持人蓋兒金的訪問。蓋兒金搭配節慶主題之一試探性問蜜雪兒：「性福不分年紀，願不願意分享體驗？」

55歲的蜜雪兒嫁給歐巴馬近27年，育有2女。蜜雪兒回答：「我同意（性福不分年紀）的原則。我是說，少來了，蓋兒。難道妳要說，我對美好性愛不分年紀這件事有意見？我不會這麼說的。」

蜜雪兒歐巴馬（左）6日在紐奧良接受蓋兒金的訪問。美聯社
蜜雪兒歐巴馬（左）6日在紐奧良接受蓋兒金的訪問。美聯社
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蜜雪兒歐巴馬性愛

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