前第一夫人蜜雪兒歐巴馬 自爆床笫內幕？

2019-07-10 22:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



身為美國第一夫人期間就以直言無諱作風廣獲好評的蜜雪兒歐巴馬，對於床笫之事也很坦白！

蜜雪兒去紐奧良參加Essence Festival的對談，接受CBS節目主持人蓋兒金的訪問。蓋兒金搭配節慶主題之一試探性問蜜雪兒：「性福不分年紀，願不願意分享體驗？」