需提示年齡證明 大麻合法化用量反降

2019-07-10 17:46 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



最新研究指出，娛樂性大麻合法化反而會降低青少年非法用藥率，這與購買途徑攤在陽光下、價格變高都有關。(photo by Wikimedia) 分享 facebook 大麻合法化後反可降低青少年使用量？「娛樂性大麻合法化」最常被反對的其中一個理由就是怕青少年使用率變高，但外媒日前指出，在美國整體年輕人用藥率上升的情況下，大麻合法州青少年使用率卻低了10%，專家表示，主因是合法化後的娛樂性大麻購買需要年齡證明，且要價更貴，合法化反讓青少年違法用藥的機率下降。

價位提高不少

根據《路透社》報導，目前美國醫用大麻合法州有33個，而10個州更進一步開放了娛樂性大麻合法化，而後者的開放進度緩慢就是反對派過多，反對理由是擔心合法化後，取得藥物的管道變多，青少年用量可能上升。

然而，《BBC》報導，最新研究指出，他們統計了1993年到2017年間的健康調查，發現雖然美國整體年輕人用藥比率上升，但在娛樂性大麻合法化的州，青少年使用率卻較低，還低了將近10%之多。學者安德森推測，這與合法化大麻後所需的購買年齡證明和價位調整有關。

合法化須配套

安德森說，他們追蹤了140萬名青少年得到大麻的途徑，不論在哪州，18歲以下使用大麻都是非法的，所以娛樂性大麻合法化的州會有更統一的購買途徑，較能避免青少年通過非法途徑取得，而他們也會在年齡證明那關被擋下來，再加上價位必然更貴，一般青年難以負擔。

安德森分析，醫用大麻合法州的青少年使用率其實差不多，但反而是娛樂性大麻合法州會有一大段用藥率下降，證明以上的兩個推論可信度高。他也補充說，這個研究並非要求各州盡快通過娛樂性大麻合法，只是說若配套措施完整（例如學校和家庭增加教育知識，告知青少年用藥的好處與壞處，而非一味的禁止、恐促使青少年好奇心驅使而嘗試），娛樂性大麻合法化不是青少年非法用藥的原因。

【更多精采內容，詳見 】