女戰機飛官參選參議員 挑戰麥康諾

2019-07-10 18:28 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合9日電



前空軍女飛行員麥格拉斯將參選肯塔基州國會參議員，直接挑戰麥康諾。 路透 分享 facebook 退役陸戰隊中校和女戰機飛行員艾美．麥格拉斯(Amy McGrath)9日宣布2020年在肯塔基州參選參院席位，尋求取代參院多數黨領袖麥康諾。

44歲的麥格拉斯是民主黨政治新星，但她2018年在肯塔基州競選眾院席位失敗；77歲的麥康諾從1984年當選聯邦參議員至今，為肯州任職最長的聯邦參議員，在華府是川普總統的主要支持者。

麥格拉斯說，華府的所有錯誤都應從源頭改正，錯誤就始自麥康諾早年當選，「他一點一滴、年復一年地把華盛頓變成了我們討厭的模樣。」

麥格拉斯提到她年輕時給麥康諾寫信，表示想開戰機上前線，說婦女同樣能駕機為國作戰，但麥康諾沒有回覆她。

在民主黨人的眼中，麥康諾在某些方面與川普一樣可惡，他竭力維持美國司法體系的保守性，在重大立法提案上拒絕與民主黨合作。

麥康諾的的連任競選團隊預料麥格拉斯會發起挑戰，但麥康諾9日表示，麥格拉斯支持的墮胎權和單一健保體系，在肯塔基州沒有市場。

他說：「麥格拉斯是極端自由派，與肯州民眾嚴重脫節，她在民主黨的競選浪潮中參選國會眾議員，但以失敗告終。未來16個月，她會有很好的平台與我辯論。」

麥格拉斯決定在傾向共和黨的肯州挑戰麥康諾，表明民主黨人相信退伍軍人的形象，不但有助於募款，也有助於改變選民對民主黨的自由派傳統印象。

支持退伍軍人競選的自由派政治行動委員會組織VoteVets.org創辦人表示，麥康諾是華府最有政治權勢的人之一，只有政治圈外的強勢人物才能擊敗他。

在67位民主黨新科國會成員中，10人曾在軍中和情報系統服務，為幫助民主黨奪回眾院控制權發揮了重要作用，他們中的許多人期盼麥格拉斯參選，尤其是女性。