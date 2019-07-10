民主黨後院起火 波洛西與新科女議員世代衝突升高

2019-07-10 18:25 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合9日電



去年11月期中選舉後，重回眾院議長寶座的民主黨聯邦眾議員波洛西(Nancy Pelosi，加州)，成為美國史上最有權勢的女性國會議員，也是帶領民主黨國會議員對抗川普總統的領袖；但同樣在期中選舉出線的四位同黨新科女性眾議員，近期與波洛西的衝突日趨白熱化，凸顯民主黨內的世代差異。

被黨內進步派稱為「死黨」(the squad)的這四人，包括歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez，紐約州)、歐瑪(Ilhan Omar，明尼蘇達州)、拉希妲‧特萊布(Rashida Tlaib，密西根州)與普斯莉(Ayanna Pressley，麻州)，這四位同為少數族裔的新人與波洛西之間的歧見，不僅引發黨內自由派對波洛西的批評，也使民主黨內再度討論怎樣才是對抗川普的最佳方式。

「紐約時報」報導，這四位進步派「死黨」近期與波洛西衝突的導火線，在於國會通過的46億元邊界援助法案，他們認為這恰恰使川普更有能力打擊非法移民。

雙方衝突點還包括歐凱秀力推的綠色新政(Green New Deal)，未來還可能涉及將聯邦最低時薪調高至15元的法案，以及移民與海關執法局(ICE)的預算案。

前紐約州聯邦眾議員以色列(Steve Israel)說：「這幾位進步派議員只重視一件事情，就是他們的意識形態；眾院議長則得照顧許多優先目標，包括維繫在眾院的多數優勢、選出能對抗川普的民主黨總統，並且回應黨團共識；雙方自然會關係緊張。」

也有民主黨人認為，這明顯就是在位的黨內大老，反擊要求改變現狀的新生代。

民主黨聯邦參議員舒默(Charles Schumer)的前發言人法倫(Brian Fallon)說：「這些新人正在突破現狀，他們正在建立一股風潮。他們獲得的力量愈大，對波洛西的說服力就會愈大。」