億萬俱樂部？美國民主黨富豪史泰爾 宣布選總統

2019-07-10 18:24 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合9日電



民主黨再多一人，億萬富翁史泰爾宣布參選總統。 美聯社 分享 facebook 舊金山億萬富豪史泰爾(Tom Steyer)9日宣布角逐民主黨總統提名人，此舉令許多人大感意外，因為他今年初曾表示不會參選總統，以便致力彈劾川普總統。

62歲的史泰爾一直大力鼓吹彈劾川普，他也不滿民主黨控制的眾院遲遲不採取行動；約半數民主黨總統參選人也主張彈劾，但眾院議長南西·波洛西不贊成，認為匆促彈劾最終將幫助川普連任。

史泰爾發表參選聲明時沒有提到彈劾，表示他的競選重點是減少企業對政治的影響和氣候變遷，「其他民主黨參選人提出了很多對國家有利的主張，但如果不結束企業對民主的綁架，他們的主張便都不能落實。」

史泰爾說，從氣候變遷到類鴉片藥物濫用危機等幾乎所有議題，背後都有利益集團的巨大影響，他們阻礙了進步與正義。民眾對華盛頓權貴菁英集團深感失望，我們要讓政治擺脫企業的控制。

但參選總統的聯邦參議員伊麗莎白·華倫和桑德斯批評億萬富豪對2020年選戰的影響，史泰爾宣布參選後，華倫發推文不點名地說：「民主黨的初選不應由億萬富豪決定，只有得到草根運動的廣泛支持，才是大選中最強的民主黨候選人。」

桑德斯表示，他或許會喜歡史泰爾，但不願看到億萬富豪對政治權力的買斷。

史泰爾宣布參選後，將辭去他在氣候變遷組織「美國下一代」和彈劾川普組織「必須彈劾」中的領導職務，他承諾為兩個組織在2020年前提供5000億元資助。

民主黨參選人三周後將舉行下一次辯論，史泰爾可能沒有機會登台辯論，也可能達不到參加辯論的民調標準，但他可滿足募捐門檻的要求。

史泰爾約有16億元資產，他2018年曾參選加州州長，2016年角逐過聯邦參議員。