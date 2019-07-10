全國民調：白登大幅領先、桑德斯下跌、賀錦麗急升

2019-07-10 18:21 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合9日電



民主黨總統參選人首次辯論重整參選人的人氣，艾默生學院(Emerson College)9日公布的全國民調顯示，副總統白登(Joe Biden)擴大領先優勢，佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)支持度大幅下滑，加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)支持度翻倍，麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)則持平。

雖然白登支持度從34%降至30%，掉落四個百分點，但卻從6月領先其他主要參選人七個百分點擴大到15個百分點；主要原因是桑德斯支持度從27%跌至15%，掉落12個百分點；賀錦麗增加八個百分點至15%；華倫則微幅上升一個百分點至15%。

艾默生學院民調主任金柏爾(Spencer Kimball)表示：「這些數字說明，民主黨戰場變數仍多，白登需要改善表現才能保持領先。」

這份本月6日到8日進行的調查顯示，57%選民表示收看或追蹤民主黨辯論；多數民眾(30%)認為賀錦麗表現最佳，18%認為是白登，13%選華倫，桑德斯則為10%。

不過，在哪位候選人表現最差上，19%選民認為是白登，15%選桑德斯，德州聯邦前眾議員歐洛克(Beto O`Rourke)則為13%。

在全程或部分收看民主黨辯論的選民中，白登獲得25%支持，但在沒看或沒追蹤辯論的選民中卻有39%支持度；賀錦麗在前者選民獲18%支持度，後者則為11%。

41%選民表示絕對會支持他們選擇的參選人，但60%選民還是有可能被其他參選人說服；桑德斯和白登的選民忠誠度高，55%桑德斯支持者表示非他不投，白登則有51%鐵粉；至於賀錦麗和華倫則分別有37%和26%忠心選民。

白登在7月民調中在各年齡層中保持領先，這與艾默生6月民調不同；上次民調中，桑德斯最獲年輕選民支持，而這次民調中，白登在18到29歲選民中有26%支持度，桑德斯24%、華倫10%。

在30到49歲選民中，白登以23%領先，桑德斯19%居次，賀錦麗和華倫皆為16%。

50到64歲選民中，白登以36%領先，接著是賀錦麗22%和桑德斯8%；65歲以上選民，白登以38%領先，華倫19%、賀錦麗14%和桑德斯8%。

這份民調是艾默生學院以電話和網路詢問1100名選民的結果，誤差值為正負4.4個百分點。