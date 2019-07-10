兩度選總統、言行驚全美 德州億萬富豪裴洛89歲癌逝

2019-07-10 18:19 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



1992年，裴洛（中）和民主黨候選人柯林頓（左）、競選連任的老布希（右）在密西根州進行辯論。 路透 分享 facebook 曾兩度出馬競選總統的億萬富豪裴洛9日過世，享壽89歲。 路透 分享 facebook

曾於1992年、1996年兩度角逐總統大選的德州億萬富豪裴洛(H. Ross Perot)9日因血癌病逝達拉斯家中，享壽89歲；靠著電腦產業致富的他，曾經對越南、伊朗執行大膽的「準軍事」任務而震驚全美，問鼎總統選舉時發表火花四射的民粹發言，矢言要重振美國的理想價值觀，讓選民留下深刻印象。

裴洛是在美國經濟大蕭條、二次世界大戰以及戰後時期的時空背景下成長；他曾說，很多人不斷努力，卻在即將成功之前放棄，功虧一簣，「他們在比賽最後一分鐘放棄，距離達陣只差最後一呎。」

裴洛1930年6月27日出生於德州東部邊境城市德薩爾卡納(Texarkana)，父親是棉花仲介商及馬匹商人。

相較之下，裴洛則是從不放棄的人，他是鷹級童軍(Eagle Scout)，在馬州安納波里斯(Annapolis)擔任海軍軍官，是IBM公司的超級銷售員，一家飛黃騰達數據處理公司的創辦人，教育改革先驅、反毒先鋒，還是一個有著數十億美元身價的慈善家。

1969年，裴洛因為嘗試把藥品、食物空投到越南北部給美國戰俘，被美國民眾視為人民英雄；1979年伊朗革命期間，裴洛則展開營救行動，聲稱救出了困在當地的兩名旗下企業員工，還讓數以千計的政治犯與罪犯得以獲釋。

裴洛在1990年代兩度以獨立候選人身分參加總統大選，吸引許多不滿國家現狀的選民，撼動美國政壇。

1992年，裴洛在美國政治史上留名，成為史上最不可能當選的總統候選人；因為他從來不曾擔任過公職，個人條件彷彿卡通角色的真人版，身高約168公分，體重65公斤，髮型是1950年代的平頭，講話聲音尖銳，還有鄉村鼻腔口音，招風耳更是醒目。

裴洛肢體語言僵硬，火氣大且急性子，不時多愁善感，常常發表自創雋語：「如果遇到蛇，就直接宰了牠。不必大費周章為了蛇還成立委員會。」

在第一次參選的開票結果，裴洛拿到19%選票，是1912年以來在總統大選當中表現最好的第三勢力候選人。

1996年，裴洛二度問鼎總統寶座，這次代表改革黨(Reform Party)參選，但這次他的光彩顯然失色許多，最後僅得到8%選票。

「富比世」雜誌今年4月估計，裴洛的財產約達41億元。

他的家族9日發布聲明說：「裴洛今天清晨在達拉斯家中過世，摯愛的家人陪伴身旁。」