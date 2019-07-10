自稱最窮參議員…白登卸任副總統2年 進帳1560萬

2019-07-10 15:40 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合9日電



白登公布稅表，過去兩年共進帳1500萬元，是民主黨總統主要參選人中最富者。 美聯社 分享 facebook 9日公布的資料顯示，民主黨總統參選人白登(Joe Biden)2017年卸下副總統一職後，過去兩年他的家庭收入達1560萬元，使他一躍成為民主黨主要總統參選人之中同期收入最高者，遠遠超過第二名、加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)夫婦的330萬元，以及佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)與麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)的170萬元。

「華盛頓郵報」報導，根據白登公布的稅表，2017年白登收入是1100萬元，2018年是460萬元，大多都來自他的著作版稅與演講費。

自從白登宣布參選總統以來，他的競選訴求之一就是經常自稱是參院中最窮的聯邦參議員，他至少在十年期間多次稱自己為「中產階級喬」(Middle Class Joe)。

白登支持者認為，他雖然在賓州的中產階級家庭長大，但家境不佳，因此長久以來影響他看待自己的方式。

然而自從2017年1月白登卸任副總統後，他的收入一飛衝天；根據他的最新稅表，過去兩年他總共有47場演講，單場演講費最高達23萬4000元。若只計算演講費及書的版稅，白登在2017年進帳1000萬元，2018年也有320萬元。

不僅如此，這段時間白登還在賓州大學任教，因此他還有大學教職收入，在2017年是37萬1159元，在2018年是40萬5368元。

白登的稅表也顯示，過去兩年白登妻子吉爾(Jill Biden)總共有18場演講，演講費合計超過70萬元，外加她在北維吉尼亞社區學院教職的年薪9萬多元。

報導指出，根據過去20年白登公布的報稅資料，1998年白登夫婦的年收入是21萬5432元，之後十年間兩夫婦的年收入大約在這個金額上下，直到2009年因為領到社安金而多出約5萬5000元。

在白登擔任副總統的最後幾年，兩夫婦的年收入大約是39萬元。

白登9日公布稅表後，他已公開過去21年的報稅資料，比任何其他總統參選人還多；反觀川普總統到目前均未公布任何報稅資料。