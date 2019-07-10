公務社媒封鎖大眾違憲 上訴法院禁川普拉黑推特用戶

2019-07-10 16:14 世界日報 記者 世界日報 記者 羅曉媛 ／華盛頓報導



聯邦巡迴上訴法院禁示川普拉黑推特用戶。圖為川普總統的推特帳戶，貼滿讚美自己的推文。 取自川普推特 分享 facebook 紐約聯邦巡迴上訴法院9日裁定，川普總統因推特粉絲批評、嘲笑他就拉黑用戶的行為違憲，裁決川普不能封殺批評他的推特用戶，這一裁決將為全美民選官員如何在社交媒體與選民交流定下基調。

熱中「推特治國」的川普面對批評他的推特用戶通常拉黑了事，還因此惹上違憲官司；法官9日裁定，基於憲法第一修正案，由於川普以公職身分使用推特，他不能因為自己不喜歡這些推特用戶的觀點就拉黑他們，阻止這些用戶閱讀他的推文或參與對話。

紐約第二巡迴上訴法院的最新裁定，與早先紐約聯邦法院對川普拉黑用戶屬違憲的裁定一致，在政治言論多訴諸網路的年代，這一裁定將為第一修正案如何運用到社交媒體立下基準。

巡迴法院法官派克(Barrington D. Parker)在判決書中寫道，憲法第一修正案不允許因官方目的而使用社交媒體的任何公職人員，因為民眾表達了公職人員不同意的看法，就阻止其參與開放的線上對話。

他指出，這一裁定也是提醒訴訟當事人和公眾，根據憲法第一修正案，應對公眾關注的異議言論的最佳辦法，就是多對話(more speech)，而不是拉黑不對話(not less)。

該案最早由哥倫比亞大學奈特第一修正案研究所(The Knight First Amendment Institute)在2017年提出，他們代表被川普拉黑的用戶，表示川普不能因為別人發表了他不喜歡的意見，例如嘲笑或者批評他，就禁止別人和他的推特帳號互動。

司法部對最新裁決表示失望，但尚未決定是否就此向最高法院提出上訴，同時繼續堅稱川普總統是用自己的個人推特帳號拉黑用戶，並不違憲。

哥倫比亞大學奈特第一修正案研究所的主任賈佛(Jameel Jaffer)則讚揚裁定結果，並說公職人員的社交媒體對於公眾討論政府政策極具意義。

憲法第一修正案禁止政府封殺或排除不同觀點，認為這屬於「觀點歧視」，最高法院尚未直接點明第一修正案如何運用到社交媒體空間的公眾辯論，而且本案涉及有6200萬人關注的美國總統帳號，也是備受關注的法律測試，全美的民選官員將從中學習如何把這些原則貫徹到社交媒體的使用。