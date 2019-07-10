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「家得寶」創辦人挺川普連任 社群媒體用戶發動抵制

2019-07-10 16:16世界日報 編譯郭宣含／綜合9日電

家庭裝飾品與建材零售商「家得寶」(Home Depot)共同創辦人、90歲的億萬富豪馬庫斯(Bernie Marcus)表示，他打算捐錢給川普總統的競選活動，隨後社群媒體用戶開始威脅要抵制家得寶。

根據無黨派政治響應中心(Center for Responsive Politics)資訊，馬庫斯曾在2016年總統選舉捐700萬元給川普團隊，雖然他已在2002年從家得寶退休，但他多數財富依舊來自家得寶的股票。

亞特蘭大憲政報(Atlanta Journal-Constitution)6月30日報導，家得寶首任執行長馬庫斯表示，他欽佩川普有商業常識的舉措，不過他未必完全支持川普的政治政策。

富比世(Forbes)估計身價有59億元的馬庫斯告訴該報：「實情是他比其他人帶來更多貢獻。我們看看美國，我會說現在的日子比八年前或六年前更好。」

馬庫斯逐漸成為敢言的保守派人物，他曾上福斯新聞(Fox News)稱民主黨政治人物「都沒有大腦」，因為他們不支持川普的稅務改革計畫。

許多社群媒體網友迅速反對馬庫斯的言論，推特上很快盛傳「#抵制家得寶」的標籤。許多標註「#抵制家得寶」的推特用戶批評馬庫斯大筆捐助支持川普，有些人說要剪斷家得寶的卡，其他人則說要改去家得寶的競爭對手Lowe`s和Menards。

當然也有民眾出面捍衛家得寶與馬庫斯，許多人表示因為馬庫斯支持川普，他們願意更常到家得寶購物。

家得寶發言人表示：「馬庫斯已從家得寶退休逾15年，他的發言並不代表本公司。實際上依循標準作法，本公司不會替任何總統候選人背書。」

川普社群媒體

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