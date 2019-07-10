社群媒體用於公務禁封鎖異議者 上訴法院判決影響大

2019-07-10 16:09 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



涉及美國憲法第一修正案的官司，川普總統再度遭遇重大挫敗。聯邦第二巡迴上訴法院9日裁定，不管是川普或任何總統，都不能在社群媒體的平台拉黑、封鎖其他使用者。

聯邦第二巡迴上訴法院法官在判決書中指出，根據憲法第一修正案，對於利用社群媒體帳號做為公務使用的公職人員，不得在公開的網路對話當中排除任何人士，只因為這些人士表達了反對意見。

判決書寫道：「一但總統選擇使用某個社群網站平台，對數以百萬計的用戶開放互動空間，就不能選擇性地將某些發表了與他立場相左言論的民眾。」

去年，紐約聯邦法官布克華德(Naomi Buchwald)同意遭到川普推特帳號@realdonaldtrump封鎖的網友提告，理由是川普行為違反憲法第一修正案。聯邦第二巡迴上訴法院由三位法官組成的合議庭，9日公布的裁定也支持布克華德的立場。

雖然川普政府強調，川普使用的是個人的推特帳號，因此有權將某些網友拉黑，但聯邦第二巡迴上訴法院裁定，雖然推特用戶可以封鎖其他用戶，但不代表總統可以變成普通人一樣封鎖其他網友。

保守派媒體「保守派評論」(Conservative Review)指出，從判決結果可以看出，在這場推特混戰當中，聯邦第二巡迴上訴法院無疑想要「自封為王」。

「保守派評論」指出，經過選舉產生的公職人員，包括總統在內，擁有美國憲法第一修正案保障權力，可以在網路上與任何人溝通互動，這些公職人員會開設私人或官方的社群媒體帳號，但資訊公開法規對於公職人員的私人或官方社群網站帳號，並沒有明確的法律區分，川普使用的私人推特帳號是在成為總統之前就已經設立，但聯邦第二巡迴上訴法院卻把這個帳號視為等同其他政府資料的公開訊息。