親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

國民黨民調電話已打2天 他：結果出來了，只是等宣判

身分竊盜招數多 須常查看帳戶明細防詐

2019-07-10 15:29世界日報 記者林亞歆／佛利蒙報導

詐騙、身分竊盜等案件越來越頻繁，佛利蒙圖書館與非營利團體Habitat for Humanity合作，9日舉辦反詐騙、身分竊盜講座，希望提高民眾對相關議題的警覺性。

講員薩佛亞（Alessandra Pio di Savoia）表示，歹徒可能會利用最原始的方式，透過翻找垃圾嘗試找出一些私人資訊，不管姓名、地址、電話、駕照號碼、社會安全碼等都是他們可以利用的資訊。有的歹徒也會在ATM、加油站等地點用盜刷裝置取得信用卡資料。另外，百貨公司、網路商城的資訊外洩也是來源之一。也有歹徒假冒房東、雇主，獲取受害者的個人資料。

她指出，歹徒也會假冒銀行、信用卡公司、網路商店的名義，寄出以假亂真的信件，引導民眾到假網站輸入個人資料。她舉例，有假冒自投資公司的詐騙信件，寫著帳戶可能會被凍結，必須立刻按下連結、更新會員資訊，甚至規定民眾須用行動裝置更新資料，防止受害者進一步求證。也有歹徒假冒國稅局的名義，要民眾在網站上確認社會安全碼，才能順利報稅、領取退稅。

取得個人資訊後，歹徒可以到銀行開戶、買車，甚至在被逮補時使用受害者的資訊或謊報退稅等，造成經濟、信用等方面的危害，「大部分身分竊盜的狀況都是可以修補的，但有時需要花上很長的時間和精力，勞心傷神。」

她建議民眾應時常查看帳戶、信用卡明細，即時發現可疑的紀錄，「最開始時，歹徒可能會利用一些小的花費測試受害者是否有在注意帳戶狀況。」若是貸款、出租申請無故被拒絕，或是遇到停止收到帳單、明細等，也要特別注意。

若民眾真的發現身分竊盜、詐騙的案件，除了向警方報案，也應至聯邦交易委員會身分竊盜網站通道，網站會一步一步幫助受害者如何重新取回自己的身分。她也建議民眾，在報案時應留下所有相關資料、證明，未來可能會需要用上，證明自己是身分竊盜的受害者。

竊盜詐騙信用
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

社群媒體用於公務禁封鎖異議者 上訴法院判決影響大

2019-07-10 16:09

自稱最窮參議員…白登卸任副總統2年 進帳1560萬

2019-07-10 15:40

捍衛伊朗、葉門海域自由航行權！ 美國要組國際軍事聯盟

2019-07-10 14:54

推特封鎖網友 川普遭法院打臉

2019-07-10 14:25

美軍招人難 70%年輕人不符資格

2019-07-10 14:24

7級強震後 地表裂縫達數十哩

2019-07-10 13:33

影／今年底搬新家！ 美國華府新聞博物館巡禮

2019-07-10 12:16

美方表態將組建聯盟軍隊 巡邏波灣海域

2019-07-10 11:51

白宮建13呎新柵欄 高度倍增更堅固

2019-07-10 11:28

美軍招人難！ 近四分之三年輕人不符入伍要求

2019-07-10 10:45

脫衣舞俱樂部在川普球場辦高球賽 花錢可請舞孃當桿妹

2019-07-10 09:24

川普閣員 被爆縱放色魔富豪

2019-07-09 23:54

女子下手行竊被抓包 紐約警方不逮捕暖心幫付錢

2019-07-09 16:46

YouTube工程師嗑藥連傷8人 遭警槍擊

2019-07-09 15:45

22億美元軍售案 專家：有助川普選情

2019-07-09 14:55

別再往外衝 地震留屋內較安全

2019-07-09 14:25

維吉尼亞理工創新校區 要當亞馬遜第2總部鄰居

2019-07-09 14:24

豪雨傾瀉2小時 華府街道變成河… 白宮也漏水

2019-07-09 14:23

報考五大軍校 三要件大不同

2019-07-09 14:13

優秀華裔學子 捨名校進軍校

2019-07-09 14:12

從軍利多受尊敬 華人父母改思維

2019-07-09 14:12

當兵待遇好福利優 豐富生活視野

2019-07-09 14:11

軍隊考試有門檻 培訓班助華人

2019-07-09 14:06

擁曼哈頓豪宅！淫亂富豪搞神秘 愛結交名人權貴

2019-07-09 14:03

連續性掠奪者！艾普斯坦保險櫃 藏大量少女裸照

2019-07-09 14:02

曾私下協議輕放…艾普斯坦這把火 恐燒到勞工部長

2019-07-09 14:01

這只是起手式… 前FBI官員：可能牽扯出更多政商名流

2019-07-09 13:53

傷天害理！控艾普斯坦性侵：我那年14歲，還戴著牙套

2019-07-09 13:52

影／不給川普面子！美國隊長世足凱旋 不去白宮受表揚

2019-07-09 13:46

墨西哥截獲移民偷渡 卡車內竟塞51人

2019-07-09 13:37
看更多

熱門文章

影／喜馬拉雅登山隊遭雪崩滅團 遇難前畫面曝光

2019-07-10 12:22

路上破一大洞長達3年 他出這一招讓政府秒來修補

2019-07-09 22:51

德意志銀行大砍1.8萬人 問題出在這裡

2019-07-09 19:46

拾獲神秘品種金黃色大鳥？ 竟是海鷗掉到咖哩中

2019-07-10 11:09

2度參選美國總統 億萬富豪裴洛過世

2019-07-09 22:36

供應商因貿易戰外移 利豐警告中國工廠面臨存亡危機

2019-07-10 08:28

為繞過日本出口管制 韓企尋求向台灣等地採購原物料

2019-07-09 17:22

別讓川普不開心！英上次召回駐美大使已是163年前

2019-07-09 19:09

美中貿易協商 庫德洛：可能闖不進達陣區

2019-07-10 07:44

豪有錢 ！中國借給全球5兆美元 占全球經濟產出6％

2019-07-10 08:44

拒收洋垃圾 印尼把200多噸垃圾退回澳洲

2019-07-09 17:55

外交電文批川普 英大使遭美冷凍

2019-07-09 23:45

59％南韓半導體中小企業：日本不鬆綁 撐不過六個月

2019-07-10 09:07

實況主不滿玩遊戲被打斷 毆孕妻過程全都錄

2019-07-09 20:26

以色列駐巴西大使「犯禁」吃龍蝦　小畫家式P圖愈描愈黑

2019-07-09 22:04

美豁免中國110種醫療、電子產品關稅 特斯拉申請遭駁回

2019-07-10 09:47

美駐港總領事被禁止就反送中批港府 英媒曝光關鍵原因

2019-07-09 23:41

父子檔組隊上陣比賽 只剩一人活著回家

2019-07-10 14:06

中國大疆無人機科技 通過美內政部審核

2019-07-10 10:19

這個單人座電動車廠被華爾街看上了 股價單日飆漲34％

2019-07-10 09:33

日管制令衝擊韓廠EUV 7奈米晶片生產 有助台積鞏固市占

2019-07-09 17:09

全球化工龍頭 大砍財測

2019-07-10 00:09

前南韓外長次子投奔北韓 友人透露他在南韓過不好

2019-07-09 22:09

比白人賺更多！華裔是英國薪資最高族群 時薪611元

2019-07-10 11:38

共識仍難產！美中貿易本周復談 分歧難解增添談判變數

2019-07-09 22:55

防恐打假、抓兇惡狙擊手…美特工居然靠幾櫃墨水破案

2019-07-10 09:00

談鴻海威州投資 州長：就業支票可能再度跳票

2019-07-10 12:44

貿戰延燒…日拒撤管制 南韓拒買日貨

2019-07-10 00:24

川習會後 美中高層恢復貿易會談

2019-07-10 04:16

史上最重耳朵！ 女子因穿耳洞長出4顆腫瘤

2019-07-09 16:26

倫敦政經學院藝術品爭議 台灣遭加註星號

2019-07-10 09:28

金融機構預測 ECB最快9月重啟QE

2019-07-10 00:04

女子下手行竊被抓包 紐約警方不逮捕暖心幫付錢

2019-07-09 16:46

日本半導體材料出口管制衝擊大 韓今年經濟保2有危機

2019-07-09 23:21

胎教播搖滾樂 超音波驚見24周寶寶嗨比Rock手勢

2019-07-09 21:53

美軍招人難！ 近四分之三年輕人不符入伍要求

2019-07-10 10:45

英女旅行前拜託照顧寶貝植物 結果爆笑又窩心

2019-07-10 11:04

影／喬治亞主播粗口飆罵普亭 電視台遭包圍抗議

2019-07-09 17:58

影／一封外洩密電撕裂美英？川普續罵梅伊 英外相回擊

2019-07-10 13:32

脫衣舞俱樂部在川普球場辦高球賽 花錢可請舞孃當桿妹

2019-07-10 09:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top