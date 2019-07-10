身分竊盜招數多 須常查看帳戶明細防詐

2019-07-10 15:29 世界日報 記者林亞歆／佛利蒙報導



詐騙、身分竊盜等案件越來越頻繁，佛利蒙圖書館與非營利團體Habitat for Humanity合作，9日舉辦反詐騙、身分竊盜講座，希望提高民眾對相關議題的警覺性。

講員薩佛亞（Alessandra Pio di Savoia）表示，歹徒可能會利用最原始的方式，透過翻找垃圾嘗試找出一些私人資訊，不管姓名、地址、電話、駕照號碼、社會安全碼等都是他們可以利用的資訊。有的歹徒也會在ATM、加油站等地點用盜刷裝置取得信用卡資料。另外，百貨公司、網路商城的資訊外洩也是來源之一。也有歹徒假冒房東、雇主，獲取受害者的個人資料。

她指出，歹徒也會假冒銀行、信用卡公司、網路商店的名義，寄出以假亂真的信件，引導民眾到假網站輸入個人資料。她舉例，有假冒自投資公司的詐騙信件，寫著帳戶可能會被凍結，必須立刻按下連結、更新會員資訊，甚至規定民眾須用行動裝置更新資料，防止受害者進一步求證。也有歹徒假冒國稅局的名義，要民眾在網站上確認社會安全碼，才能順利報稅、領取退稅。

取得個人資訊後，歹徒可以到銀行開戶、買車，甚至在被逮補時使用受害者的資訊或謊報退稅等，造成經濟、信用等方面的危害，「大部分身分竊盜的狀況都是可以修補的，但有時需要花上很長的時間和精力，勞心傷神。」

她建議民眾應時常查看帳戶、信用卡明細，即時發現可疑的紀錄，「最開始時，歹徒可能會利用一些小的花費測試受害者是否有在注意帳戶狀況。」若是貸款、出租申請無故被拒絕，或是遇到停止收到帳單、明細等，也要特別注意。

若民眾真的發現身分竊盜、詐騙的案件，除了向警方報案，也應至聯邦交易委員會身分竊盜網站通道，網站會一步一步幫助受害者如何重新取回自己的身分。她也建議民眾，在報案時應留下所有相關資料、證明，未來可能會需要用上，證明自己是身分竊盜的受害者。