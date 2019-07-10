柏克萊市中心 建156戶公寓樓

2019-07-10 15:28 世界日報 記者 世界日報 記者 劉先進 ／屋崙報導



柏克萊區畫調整委員會批准，在市中心Shattuck路1951號建設一座12層高、總計156戶的公寓樓。除了住房，大樓一層還包含5000平方呎的商業空間，地下停車場有80個停車位，還能停放90輛腳踏車。

住宅樓不含任何可負擔住房，但發展商Grosvenor Americas將根據付款時間，撥出550萬到600萬到柏克萊住房信任基金（Housing Trust Fund）。此外，發展商還將拿出46萬2000元到基金內，以打造社區福利方案。發展商還將支付55萬2000元給柏克萊聯合學區，投資48萬到公共藝術方面，33萬到街道改善方面，預計社區福利計畫投資超1100萬。

柏克萊市府公開表示，考慮到大樓落成後，附近十字路口的行人會增多，所以要加裝一個交通信號燈，費用為82萬，發展商將支付其中的17萬3000元。臨近其他發展商同樣會投資裝信號燈。

大樓所在地與吸塵器商店Berkeley Vacuum & Sewing Center一牆之隔，若大樓施工，商店去向令人擔憂。之前很多社區居民表達疑惑，希望商店能重新開放。發展商表示，將會把商店遷移到六個街區外。

區畫委員會還表示，大樓主要由電力供應能源，而不是瓦斯。符合LEED黃金認證標準，其在能源和環境影響方面的評分頗高。屋頂花園設計以減少熱島效應和延遲雨水徑流，降低建築系統和單位範圍內對天然氣的依賴，停車場內還包含兩個共用汽車的停車位，有10個預接線電動汽車充電站。此外，發展商還簽署了一份總價380萬的勞工協議，以確保工會工人負責施工。

發展商Grosvenor Americas的高級副總裁巴斯特（Steve Buster）6月19日致信給市府說，大樓在兩年的施工時間內，會產生上百個全職工作，每年帶來的城市稅收為230萬，比現有建築每年的稅收多200萬。他還表示，大樓所在地經過精心挑選，位於市中心，靠近捷運站。對於柏克萊居民、專業人士和小型家庭來說，是非常宜居的戶型。

大樓建設位址的周邊區域，最近數年變化頗大。比如University大道1245號將建設名為Acheson Commons的住房，包含205戶。Berkeley路2120號也將建設一棟商用辦公室大樓。另有一棟八層大樓已在去年完工，為柏克萊加大提供教育和辦公空間。