7級強震後 地表裂縫達數十哩

2019-07-10 13:33 世界日報 本報記者／洛杉磯報導



南加州寇恩縣（Kern）里奇克萊斯特（Ridgecrest）4日、5日分別發生芮氏規模6.4與7.1地震，加州公路巡警局(CHP)空中警察隊9日出動H-80號直升機，勘查地震造成的地表變動，在里奇克萊斯特東北方上空，拍到大斷層造成公路路面斷裂，在高地沙漠上形成長數十哩的地表斷裂痕跡，令人怵目驚心。

加州公路巡警直升機搭載了美國地質調查局和加州地質調查局的專家升空，沿著大斷層與公路勘查，作為未來研判地震影響的資料。

此外，美國航太總署(NASA)的科學團隊，也到里奇克萊斯特震央附近實地探勘，結果發現許多沙漠上的大型岩石，被規模7.1地震的威力，震離了原來多年不動的位置。

編譯組／綜合報導

地震專家說，寇恩縣（Kern County）地震災區里奇克萊斯特（Ridgecrest）餘震的頻率與規模都在減少，而且會繼續減少，但未來半年仍將達3萬4000次左右。

地震數據顯示，7月5日規模7.1地震之後，曾密集出現規模五以上餘震。但之後即愈來愈少，規模也愈來愈小，未來出現規模四以上餘震機率也愈來愈小。

加州理工學院地震學家郝克森（Egill Hauksson）說，這次餘震減少的速度比預期更快。一個可能原因是地震發生地區地殼較熱，所以來得快去得也快。

郝克森說，7月5日大地震引發另一次規模七以上大地震機率原就不到1%，現在看來機率更低，可說極不可能。