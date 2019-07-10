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脫衣舞俱樂部在川普球場辦高球賽 花錢可請舞孃當桿妹

2019-07-10 09:24聯合報 記者田思怡╱即時報導

美國總統川普位在佛州多拉（Doral）的高爾夫球俱樂部本周六（13日）將舉辦一場高爾夫球賽，主辦單位是邁阿密一家脫衣舞俱樂部，參賽者只要花錢，就可以請脫衣舞女郎當桿「妹」。

佛州海厄利亞（Hialeah）的「影子夜總會」（Shadow Cabaret）將舉辦「影子全明星高爾夫球巡迴賽」（Shadow All Star Tournament）。影子夜總會行銷部主任曼庫索（Emanuele Mancuso）接受電話訪問時說，這是該夜總會首次在川普的多拉球場舉辦高球賽。

川普的大名和家族紋章放在這場高球賽廣告的顯著位置，廣告詞寫著：「桿妹任君挑選。」

曼庫索說，之所以選用川普的球場，並非要傳達政治聲明，而是選擇了豪奢。這些高球選手是重要人物（VIPs），「他們值得VIP的環境」。

他說，在川普高球俱樂部內不會有全裸女郎，在球場上，桿「妹」會穿粉紅色迷你裙，搭配「性感白色polo衫」。不過，比賽結束後，選手和桿「妹」會去影子夜總會續攤，屆時將有「高格調的」脫衣舞表演，可以看到全裸。

曼庫索說，在球場上，舞孃全程都穿衣服，到了夜總會就不同了。

川普公司（Trump Organization）發表聲明證實有這場高球賽，表示這場球賽「具有價值」，是為了邁阿密兒童慈善基金會舉辦。一名發言人說，高球賽的廣告刊出前未徵求川普公司的同意。

川普仍擁有多拉高球俱樂部和其他事業，但在總統任內將事業交給兩個兒子經營。

佛州「影子夜總會」舉辦的「影子全明星高爾夫球巡迴賽」廣告。取自官網
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佛州「影子夜總會」舉辦的「影子全明星高爾夫球巡迴賽」廣告。取自官網
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