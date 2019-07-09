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川普閣員 被爆縱放色魔富豪

2019-07-09 23:54聯合報 編譯陳韻涵郭宣含／綜合報導

川普的勞工部長艾柯斯塔（右）捲入輕放大亨艾普斯坦的風暴。 （美聯社）
川普的勞工部長艾柯斯塔（右）捲入輕放大亨艾普斯坦的風暴。 （美聯社）
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因被控性侵數十名未成年少女在上周末落網的美國億萬富豪艾普斯坦八日出庭，對於檢察官指控他涉及和未成年人性交易等新罪名，均拒絕認罪。由於艾普斯坦擁有私人飛機，具有「重大潛逃風險」，檢方將要求不得假釋。

全案現正扯出案外案。勞工部長艾柯斯塔過去擔任邁阿密聯邦檢察官時，曾與艾普斯坦私下達成協議輕放對方，如今艾柯斯塔正面臨新一波質問。

美國億萬富豪艾普斯坦，被控涉及和未成年人性交易等罪名。 （美聯社）
美國億萬富豪艾普斯坦，被控涉及和未成年人性交易等罪名。 （美聯社）
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艾柯斯塔二○○八年在認罪協商時，同意讓艾普斯坦在佛州承認兩項州法罪名，逃過聯邦起訴，僅坐牢一年且獲准一周六天外出工作。

佛州民主黨聯邦眾議員黛比．舒茲表示：「艾柯斯塔讓艾普斯坦逃避真正的司法那麼久，他該為此負責。」

加州民主黨聯邦眾議員劉雲平在推特質疑：「艾柯斯塔為何輕放艾普斯坦？」

白宮目前仍支持艾柯斯塔，但是消息人士指出，如果本周揭露出更多消息，現況恐生變。川普一名前顧問說，接下來七十二小時對艾柯斯塔相當關鍵。

華盛頓郵報報導，政商關係良好的艾普斯坦六日從法國巴黎飛返新澤西州時遭警方逮捕，八日穿著藍色囚服和橘色鞋子出庭。聯邦探員八日在艾普斯坦的紐約曼哈頓豪宅搜出許多未成年少女裸照。

檢方公開艾普斯坦如何創建廣大的少女網路。他在一九九九年至二○○五年犯下的這些案件，受害者達數十人，他付錢引誘少女到家中裸體幫他按摩，這些少女通常都被迫和他發生性行為甚至遭他性侵，最年輕的只有十四歲。

民主黨性侵華盛頓郵報川普
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