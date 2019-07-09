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女子下手行竊被抓包 紐約警方不逮捕暖心幫付錢

2019-07-09 16:46聯合新聞網 綜合報導

紐約市警方接獲通報，有女子在有機商店行竊，警方到場不但沒有處罰女子反而暖心幫忙付...
紐約市警方接獲通報，有女子在有機商店行竊，警方到場不但沒有處罰女子反而暖心幫忙付錢。圖擷自Paul Bozymowski 推特
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人人都有手頭拮据的時候，日前紐約市就有一名女子，疑似因為付不出錢又肚子餓，於是決定行竊，卻被店家發現報警。事後紐約警方出現卻沒有逮捕這位女性，反而幫忙付清所有款項，暖心舉動被路過的記錄片導演拍下，上傳推特後被網友轉發。

4日紐約市的曼哈頓有機食品商店，一名女子被指控偷竊。三名正在休假的警官接獲報案前去處理。警員路易士（Louis Sojo）表示，他們發現女子的袋中有調理食品包裝，女子被抓到時不斷哭泣並說自己很餓，當下三名員警決定幫這名女子付清商品款項，讓店內保安及路過民眾相當驚訝。

路易士5日接受CNN受訪時表示，這名女子當下很激動的感謝員警幫忙，並且說：「當你看到一個人真的很餓時，你很難裝作沒看見然後走開。」暖心的舉動被路過的記錄片導演博季莫夫斯基（Paul Bozymowski）拍下，並上傳至推特與網友分享。

博季莫夫斯基說：「我可以想像我如果跟店裡的保安站在一起，我會設想最壞的狀況，但情況在一瞬間改變，這是最讓我感動的事。」紐約市警局總警監莫納漢（Terence Monahan）也轉推這則貼文，並表示這三名善良的員警為有需要的紐約市民做好事。對此路易士僅表示，他們虛心接受大家評論，但他們這麼做並沒有想引起社會注意。

紐約偷竊警察
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