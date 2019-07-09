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22億美元軍售案 專家：有助川普選情

2019-07-09 14:55台灣醒報 記者王秋燕╱台北報導

美國國務院批准出售108輛M1A2T 艾布蘭坦克給台灣。(photo by op...
美國國務院批准出售108輛M1A2T 艾布蘭坦克給台灣。(photo by operations Group, National Training Center flickr)
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針對美國國務院批准對台灣22億美元軍售案，包括108輛「地表最強戰車」M1A2T艾布蘭坦克、250枚刺針飛彈以及相關設備;國民黨智庫召集人林郁方、政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生均認為，美國國會對台灣非常友善，預期此軍售案送達美國國會後，會快速通過。林郁方說，川普為美國創造龐大軍火交易收入，可有利日後選情。

不影響區域軍事平衡

美國國防部旗下的國防安全署8日發出聲明表示，「國務院批准TECRO申請對M1A2T艾布蘭坦克及相關設備進行外國軍售，以及刺針飛彈及相關設備和支援，估計整體費用將達20億美元。」

美國國防部強調，這次的軍售案不會影響該區域軍事平衡，只會強化台灣應對當前和未來地區威脅，加強國土防衛能力。根據《俄羅斯RT新聞》報導，此件軍售案仍然需要美國國會批准。

強化境內領土保護

根據《路透》報導，美國是台灣主要軍武提供國家。國防部早先已經向美國提出軍事武器需求名單，相關需求正在處理中。軍購清單包括108輛M1A2T艾布蘭戰車、122支白朗寧M2重機槍、216支M240通用機槍等多項武器與設備。

國防部提供的軍事武器需求主要項目，都包含在這次美國國務院批准的22億美元的軍售案中，尤其是108輛艾布蘭坦克。對此，嚴震生教授受訪時表示，採購坦克凸顯出台灣政府要強化境內領土保護，以往採購軍武多以海、空防衛為主。

但他也說，「以台灣的地形、地貌來說，採購大量的坦克戰車防衛效果需要進一步觀察，坦克戰車主要是在應用於平原作戰，而台灣多高山、有爛泥地形。」他質疑購買坦克戰車的效益。

針對本周中美雙方可望展開最新一輪的貿易談判，這時間點安排與美台軍售案安排是否有關？林郁方回應表示，兩者並不完全相關，軍武交易對美國總統川普來說更重要;川普是生意人，他軍售武器給台灣、亞洲鄰國的確是對抗中國政策的一環，但更重要的是，他為美國創造龐大的軍武商機，他在軍火商、軍火商員工與家人族群必然受到支持，有利川普日後選情。

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