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影／不給川普面子！美國隊長世足凱旋 不去白宮受表揚

2019-07-09 13:46聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

2019年世界盃女子足球賽（Women's World Cup），美國女子足球隊踢走荷蘭，再度抱回世界盃冠軍。從八強賽就開始跟美國總統川普槓上的隊長拉皮諾（Megan Rapinoe），8日抵達紐約後受訪也重申，全隊不會去白宮會見川普，但接受民主黨領袖邀請，願前往國會接受表揚。

世界排名第一的美國女子足球隊7日以2比0踢走荷蘭，完成2連霸壯舉，這也是美國女子足球隊隊史第4座世界盃冠軍。美國總統川普推文寫道：「恭喜美國女子足球隊贏得世界盃冠軍！偉大且振奮人心的比賽。」但卻未提白宮表揚一事。

依照傳統，白宮通常都會邀請冠軍隊伍前來接受表揚，隊長拉皮諾在上屆奪冠後，就曾受前總統歐巴馬的邀請造訪白宮。

但拉皮諾捍衛種族與性別平權，與川普不對盤；她也是第一個響應國歌單膝跪的白人運動員。八強賽前她的一段受訪曝光，當中她直接飆髒話嗆川普說「我才不去白宮。」。氣得川普在赴日本參加G20峰會前，上推特回嗆，要拉皮諾先贏球再說，並警告她對白宮和國旗放尊重點。

34歲的拉皮諾接下來用表現說話，在八強賽攻進兩球擊敗地主法國隊，整屆賽事更包辦球隊6顆進球，最終獲頒金球與金靴獎，也成為該兩獎項年紀最大的得主。

8日抱著冠軍獎杯凱旋返回紐約時，拉皮諾再度重申不去白宮，表示「全隊都跟她一樣」，她也感謝並接受民主黨眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）、少數黨領袖舒默等人的邀請，將前去國會接受表揚。

2019年世界盃女子足球賽（Women's World Cup），美國女子足球隊...
2019年世界盃女子足球賽（Women's World Cup），美國女子足球隊踢走荷蘭，四度抱回世界盃冠軍。8日抵達紐約後，隊長拉皮諾受訪重申，「全隊都跟我一樣」不會去白宮接受川普的祝賀，但願去國會接受表揚。路透
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