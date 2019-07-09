傷天害理！控艾普斯坦性侵：我那年14歲，還戴著牙套

2019-07-09 13:52 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



億萬富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)涉嫌誘騙未成年少女發生性關係而遭起訴，曾在2008年指控被他性侵的兩名受害者，如今站出來訴說被他蹂躪的不堪；其中一名受害女性表示，當年她還是戴著牙套的初中學生，就遭到艾普斯坦逼迫發生性行為。

涉嫌在2002年至2005年間仲介賣淫、秘謀賣淫而遭聯邦起訴的艾普斯坦是川普總統好友，8日下午在曼哈頓聯邦法院身穿藍色囚裝出庭時，向法官辯稱無罪。

紐約南區聯邦檢察官柏曼(Geoffrey Berman)在記者會上表示，艾普斯坦遭控罪行持續數年之久，「所作所為簡直傷天害理。」

柏曼說，如果艾普斯坦被判有罪，最高將面臨45年有期徒刑。

利卡塔當年16歲：艾普斯坦一直要求她按摩越來越下方部位.....

艾普斯坦2008年在佛州棕櫚灘(Palm Beach)的刑事審判中，寇特妮‧魏爾德(Courtney Wild)、蜜雪兒‧利卡塔(Michelle Licata)都是指控在未成年時期就遭到他性侵的受害者。

利卡塔接受美國廣播公司(ABC)專訪時指出，16歲那年，她被一名年輕女子帶到艾普斯坦位於佛州棕櫚灘的住所，準備為他提供收費的按摩服務。

她說，艾普斯坦看到她時說道：「天啊，妳好漂亮，既性感又美麗」，如此言詞讓她感到非常不自在。

她表示，艾普斯坦要她幫他按摩背部，卻一直要求她按摩越來越下方的部位，過程當中不斷與她交談。

魏爾德那時14歲：記得「他家裡隨時都有著很多女生。」

魏爾德接受專訪時則說：「我那時才14歲，還戴著牙套。」她表示，在艾普斯坦逼迫之下，與他發生性行為。

魏爾德表示，記得當年到過艾普斯坦家的廚房，「他家裡隨時都有著很多女生。」

利卡塔與魏爾德表示，希望已經被列檔為性犯罪者的艾普斯坦，能夠繼續被關在牢裡。

2008年6月，涉嫌誘騙未成年少女賣淫而遭起訴的艾普斯坦向法院認罪，被判18個月有期徒刑，但後來卻只坐牢13個月；但這13個月而且不是關在牢裡，而是待在棕櫚灘一處拘留所，每周有6天可以外出，到他位於西棕櫚灘的辦公室工作。

艾普斯坦獲釋之後，雖然必須登記為列檔的性犯罪者，但法令範圍卻僅限於佛州，並未遍及全美各州。

利卡塔說，當年得知艾普斯坦已經入獄，感覺鬆了一口氣，「我覺得安全了些，對於這一天，我已經等待很久，最後終於來臨了。」

當年遭到艾普斯坦性侵的多名佛州受害女子，現在也正設法讓艾普斯坦當年的案件重新審判。