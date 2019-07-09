這只是起手式… 前FBI官員：可能牽扯出更多政商名流

2019-07-09 13:53 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



前FBI官員：只是冰山一角 還會有更多指控／有更多政商名流可能被牽出 分享 facebook

聯邦調查局(FBI)前副局長斯威克(Chris Swecker)指出，億萬富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)涉嫌逼迫未成年少女賣淫而遭聯邦起訴只是冰山一角，接下來可能會有案情更嚴重的更多起訴接踵而至。

66歲艾普斯坦是財力雄厚的避險基金管理人，6日遭到逮捕；根據法院紀錄，聯邦檢察官指控艾普斯坦對數十名未成年少女伸出魔掌，其中年紀最小的只有14歲，從2002年至2005年間操控著組織龐大的少女賣淫網路。艾普斯坦8日下午出庭時則辯稱無罪。

斯威克分析，艾普斯坦目前遭到起訴的仲介賣淫、秘謀賣淫兩項罪名，其實只是聯邦檢察官的起手式而已，目的在於讓艾普斯坦儘快能被收押，不能繼續自由行動。

斯威克表示，檢方如此迅速大動作，透露出檢察官可能研判艾普斯坦的犯罪行為，迄今都還是現在進行式。

艾普斯坦搭乘私人座機6日從法國返美，才剛降落就被逮捕。他的政商人脈相當廣泛，川普總統、前總統比爾‧柯林頓(Bill Clinton)、英國安德魯王子(Prince Andrew)等，都是他的知名友人。

根據福斯新聞網(Fox News)取得的2016年法院紀錄，柯林頓搭乘艾普斯坦名為「蘿莉塔快捷」(Lolita Express)的私人飛機出國，至少26次，某些行程也明顯支開隨行的特勤局(Secret Service)人員。

紀錄顯示，川普搭過這架座機至少一次，但川普律師團日前已經發表澄清聲明，強調川普與艾普斯坦並不是朋友。

接下來隨著案情發展，可能有更多政商名流被牽扯而出。斯威克指出，艾普斯坦的案子是由紐約南區聯邦檢察官的打擊貪腐小組處理，意味著艾普斯坦可能曾經提供未成年少女「給某些知名度非常高的人士」。