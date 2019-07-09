曾私下協議輕放…艾普斯坦這把火 恐燒到勞工部長

2019-07-09 14:01 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合8日電



現勞工部長曾輕放艾普斯坦 恐被火燒到／艾普斯坦醜聞被揭 佛州一地方報記者建功 美聯社 分享 facebook

勞工部長艾柯斯塔(Alex Acosta)過去擔任邁阿密最高聯邦檢察官時，曾與戀童癖連續慣犯、億萬富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)私下達成協議輕放對方，如今艾柯斯塔正面臨新一波質問。

艾普斯坦8日被帶進曼哈頓聯邦法庭，他面臨逼迫數十名少女賣淫的控罪；但同時，艾柯斯塔2008年在認罪協商同意讓艾普斯坦在佛州以類似控罪逃過聯邦起訴，如今艾柯斯塔也因此引火上身。

佛州民主黨聯邦眾議員黛比．沃瑟曼．舒茲(Debbie Wasserman-Schultz)表示：「艾柯斯塔讓艾普斯坦逃避真正的司法那麼久，他該為此負責。」

加州民主黨聯邦眾議員劉雲平在推特質疑：「艾柯斯塔為何輕放艾普斯坦？」

白宮目前仍支持艾柯斯塔，但是消息人士指出，如果本周揭露出更多消息，現況恐生變。

川普總統一名前顧問與白宮保持親密關係，並告訴新聞網站Politico：「接下來72小時對艾柯斯塔相當關鍵。」

66歲的艾普斯坦8日聲稱無罪，目前他被下令拘留不得保釋直到下一場15日的聽證會。

艾柯斯塔十多年前擔任南佛州聯邦檢察官時，曾與艾普斯坦談認罪協商來處理發生在佛州的類似案件；這份認罪協商讓艾普斯坦僅需在棕櫚灘郡(Palm Beach County)監獄部分服刑13個月。

「邁阿密先鋒報」(Miami Herald)揭露艾普斯坦驚人犯行的新細節後，艾柯斯塔從去年開始受到外界檢視，因為艾普斯坦的罪行原本可能被判終生監禁。一名法官2月裁定，艾柯斯塔違法未告知艾普斯坦的受害者這項認罪協商。

艾柯斯塔在參院任命聽證會拒答有關艾普斯坦的問題，他稱該認罪協商是確保艾普斯坦在監獄服刑的最佳辦法，並且強迫對方被登記為性犯罪者。

白宮和勞工部8日皆未對此回應。