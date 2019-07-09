連續性掠奪者！艾普斯坦保險櫃 藏大量少女裸照

2019-07-09 14:02 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合8日電



紐約檢察官8日表示，調查人員6日搜索戀童癖富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)位於曼哈頓的宅邸時，在保險櫃裡查獲大量未成年女子裸照；艾普斯坦2008年逃過聯邦起訴，如今面臨新一波性剝削數十名未成年少女的調查。

調查人員搜索艾普斯坦的豪宅時，發現數百或數千張「性暗示」的全裸或部分裸體照片，部分圖檔存在光碟片裡。聯邦檢察官8日公布這些關於艾普斯坦被控性販運罪名的細節，呼籲受害者勇於出面指認。

紐約南區聯邦檢察官柏曼(Geoffrey Berman)說：「她們值得出庭作證，我們很榮幸能為她們挺身而出，將艾普斯坦定罪。」

聯邦檢查官8日形容艾普斯坦為「連續性掠奪者」，持有「大量猥褻的(年輕少女)照片」。

檢方在法庭文件中寫道，這些照片包括「至少一位女性，在拍攝當時未成年」。

66歲的艾普斯坦6日在紐澤西州的泰特博洛機場(Teterboro Airport)落網，他涉嫌在裸體按摩期間，與數十名未成年少女發生性關係，最小的年僅14歲；他付給她們大筆現金，並讓這些少女介紹更多新的未成年少女逗他開心。

起訴書寫道，「這樣一來，艾普斯坦得以創造廣大的未成年網絡，供他在紐約及棕櫚灣的住所性剝削。」

柏曼決定在曼哈頓起訴艾普斯坦，顯然推翻艾普斯坦2008年在邁阿密的認罪協議，該協議允許他逃過聯邦罪刑和可能的終身監禁。

根據協議，艾普斯坦認罪兩項州嫖妓指控，在佛州棕櫚灣坐牢一年，且被登記為性冒犯者；不過，他獲准一周外出六天工作。

艾普斯坦如今面臨性販運和共謀性販運指控，如果罪名成立，他可能面臨45年有期徒刑。

柏曼說，考量艾普斯坦的龐大財富且坐擁多架私人飛機，檢方將尋求不得保釋並沒收艾普斯坦的連棟豪宅。

當局表示，根據過往經驗，檢方的法庭文件存在「真正的考量」，艾普斯坦如果交保，可能試圖「施壓或恐嚇」受害人、指控者及其家人。