擁曼哈頓豪宅！淫亂富豪搞神秘 愛結交名人權貴

2019-07-09 14:03 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合8日電



被控引誘幾十個未成年少女供作淫樂的億萬富豪艾普斯坦，從小在紐約市生長，1973至1975年在曼哈頓的中學教微積分和物理學，後來進入金融業發家致富並結交權貴。

他1976年進入貝爾斯登投資銀行(Bear Stearms Cos)當稅務策略顧問，1980年成為公司合夥人，1982年自己成立公司；但是，他的公司自始就很神祕，唯一所知客戶是服飾業鉅子韋斯納(Les Wexner)。

一個知名投資者說：「我相信艾普斯坦經營某種理財公司，雖然他從來不肯明說。他曾宣稱手下有300多人，我也曾聽說他幫洛克斐勒管理財務，可是沒有人知道究竟。那有如霧裡看花，看到的可能是幻影。」

法庭紀錄顯示艾普斯坦在維京群島擁有一座島嶼，在曼哈頓上東城、巴黎、新墨西哥和佛羅里達州棕櫚灘都有住所。

他善於結交名人權貴，川普總統、前總統比爾‧柯林頓、原為演藝巨星的凱文史貝西 (Kevin Spacey)，大牌律師德修維茲 (Alan Dershowitz)，以及英國的安德魯王子都是他的好友。

他2003年捐了3000萬元給哈佛大學時，在哈佛執教的德修維茲誇讚他聰明絕頂；2007年他被控性犯罪，德修維茲也加入他的辯護團隊。

他顯然刻意與柯林頓和川普結交，並把他的名流社交圈稱為一種投資。柯林頓曾搭乘他的私人飛機和造訪他的島嶼。

艾普斯坦在曼哈頓的七層連棟公寓，位於第五大道和麥迪遜大道之間的71街上，離中央公園很近，室內有2萬1000平方呎空間，是曼哈頓最大的私人住宅之一。

這棟豪宅前面的人行道冬天可加溫融雪，二樓有個監獄寫真壁畫，中間是艾普斯坦。他說：「這是我請人畫的，因為我隨時可能再度入獄。」

這棟房子是韋斯納1989年以1320萬元收購，並花了至少同樣多的錢改建裝潢。艾普斯坦1996年宣稱房子已經屬於他，雖然市政府沒有交易紀錄。

調查人員6日在這棟豪宅查獲一些少女裸體照片，而檢方準備把房子沒收。