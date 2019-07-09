軍隊考試有門檻 培訓班助華人

2019-07-09 14:06 世界日報 記者 世界日報 記者 張越 ／洛杉磯報導



軍隊與政府考試培訓 分享 facebook

不少華人入籍後想要從軍，但因為語言掣肘，導致華人很難申請到軍方工怍。現在，華人社區有一些專門的培訓班，可以幫助一些民眾考取職位，尤其是軍隊考試The Armed Services Vocational Aptitude Battery (簡稱ASVAB)

剛依親赴美的王先生，想要加入美軍，但因為他沒有在美國讀過高中，英語也不好，所以去參加軍隊考試ASVAB兩次都沒有通過。根據美軍規定，ASVAB並沒有一個特定的分數，但通常空軍的分數要求最高，其次是海軍，陸軍要求最低。但同時，考分越高，能夠申請的專長職位也就越多，很多有技術性的兵科，比一些偏重勞動性的兵科，對分數要求就更高。

王同學表示，考試有英語、數學，甚至還有高中基本的生物、地理和物理。此外還有一些特殊的題目，比如辨識各類機械工具等，但這並不算在總成績中。他表示，數學就是基本運算，但語文部分兩次考都分數太低，導致他無法達到任何專長職位的申請要求。

王同學說，這些培訓班價格大約幾百元至上千元，學習時間長短也不固定。但基本上都是採取死記硬背方式，強記一些單詞。因為都有題庫，所以有些單詞出現的頻率較高，因此背誦一些常出現的詞，是最直接簡單的方法。數學方面，對華人來說主要是題目看不懂，只要能看懂題目，計算不成問題，所以培訓班還會講一些題目的中文意思。