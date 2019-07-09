當兵待遇好福利優 豐富生活視野

2019-07-09 14:11 世界日報 記者 世界日報 記者 張越 ／洛杉磯報導



很多美國華人青年嚮往從軍。因為，從軍不僅是他們日後歸化為美國公民的重要捷徑，也是一份福利優厚的工作選擇。比起很多在社區小公司工作的華人新移民，當兵服役是一份收入不菲、福利待遇很好的工作。

來自中國瀋陽的小王，原來是留美學生，後來獲得了綠卡。從聖地牙哥加州大學（UCSD）畢業後，他決定加入美國陸軍。小王表示，加入美軍還可以迅速獲得公民身分，而普通綠卡持有者則必須等待五年才能申請入籍。他入伍後被派到北卡羅萊納州受訓，訓練結束後派駐韓國美軍基地。

小王表示，這個派駐地點對他來說是夢寐以求的。派駐保證了他的生活和訓練水準達到美國標準，同時也能感受異國他鄉的風土人情。到了周末或休假時到處走走，或和朋友一起吃飯，感受韓國文化非常開心。既保留了美國的生活方式，也回味了亞洲生活，非常滿意。他表示，如果留在美國沒有參軍，就無法擁有外派歷練和開拓視野的機會。

目前做房地產經紀的趙先生是海軍預備役，原本想要成為全職軍人，但由於年齡超標，只能選擇預備役。他表示，半年多的基本訓練結束後，他就回到洛杉磯，但每個月需要去海軍基地訓練兩次，此外每年還有一次大約兩周的封閉式訓練。除此之外，軍隊並不干涉個人生活和職業。每次去訓練都是給錢的，而且軍隊還提供軍人醫療保險，包括牙齒保險。雖然每月要交一些保費，但收費很低，夫妻加兩個孩子才200多元，省下了一筆可觀的開銷。

陸軍募兵官Duke Lee表示，從軍有很多福利。除了服役期間免費健保，如果服役滿20年，將會獲得退休金。即使無法服役這麼久，退役後也有很多福利，比如GI bill就幫助很多人免費上大學或職業培訓。加入美軍，不但是榮耀的職業，對於未來的職業發展和人生選擇也大有好處。