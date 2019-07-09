從軍利多受尊敬 華人父母改思維

2019-07-09 14:12 世界日報 記者 世界日報 記者 張宏 ／洛杉磯報導



華人家長對孩子上名校迷思現在有了新思路，不少家長開始接受讓孩子報考軍校，在軍校不僅能和大學一樣學習專業知識，而且免學費並獲得社會尊重。但也有軍隊人士呼籲華人家長不要只是利益驅動，要多考慮國家，才能成為真正的一等公民。

日前聖瑪利諾高中華裔學生劉中漢，選擇空軍官校放棄柏克萊加大，還拿到陸戰隊的獎學金。他的父母坦言最初對美國軍隊缺乏了解，還反對兒子的決定，了解之後發現軍校各種利多，進而支持兒子的決定。

華裔美軍互援會（Chinese American Military Support）會長方志榮(Arthur C. Fong)表示，很多華人家長都和劉中漢父母一樣，首先對美國軍隊缺乏了解，他們會談軍色變，以為是讓孩子去當兵有生命危險。

他說，其實就讀美國軍校不僅免費，學習內容甚至不比哈佛差，且還是很高的榮譽，一輩子被人尊敬。中國和美國對軍隊和軍校的理解不同，美國的軍隊不能有黨派之分，軍隊屬於人民和憲法。美國的軍隊很職業化，會花很多錢去培訓軍人，包括五大軍校及預備軍官計畫(ROTC)，學生在軍校學習的專業知識，不比那些名牌大學差，比如西點軍校的工程專業，就是排名極高的專業。

ROTC是全美逾1700所大學提供的計劃，適用於一般大學畢業後，在陸軍、海軍、陸戰隊、空軍服役的學生。各軍之下又細分各種專業兵科，像華人比較喜歡選擇海軍和空軍，且在軍隊裡有許多亞裔都擔任牙醫相關職務，工作和普通牙醫區別不大。華人通常會考慮到退役後的發展方向，多選技能型的專業，如工程、電腦、管理、物流管理等。

官校ROTC畢業後就是軍官，和一般小兵不同，而參軍的人也可在服役時申請到各類軍文軍校進修，自我提升。服役期滿後可考慮留在延長服役年限繼續升職或選擇退伍，通常軍隊裡碩士以上的學位，才能升到中校以上的官階，而軍階決定收入，年齡和考試則決定軍階。

方志榮表示，華人在軍隊和軍校的比例日益增加，一些華人父母慢慢放棄對名校的偏執，而開始把目光投向軍校，其中不乏華人女孩進入軍校。

報考軍校需要未婚的美國公民，且要求GPA高、身體好。方志榮表示，軍校錄取時很看重領導才能，這裡的領導才能不是指領導別人，而是要去市府做義工去社區服務。服務精神是很多華人缺乏的，有些華人父母找他只是幫助孩子申請ROTC獎學金，只關心上軍校對自己的孩子有什麼好處，卻很少提及為國家服務。

美國軍人之所以被人尊重，就是因為他們服務國家的精神。華人目前在美國軍隊裡，在形象與官職都還有很大提升空間。中文現在在軍隊是很重要的語言，因此建議華裔參軍或去軍校，都要善於利用自己的語言優勢。