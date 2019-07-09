親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

變態小說有罪嗎？土耳其舉國圍剿的《翡翠公寓》

優秀華裔學子 捨名校進軍校

2019-07-09 14:12世界日報 記者丁曙／蒙特利公園市報導

分享

報考軍校、從軍報國，歷來是美國青年的優良傳統，以往軍校學員以白人為主，近年來也有不少優秀的華裔青年加入。他們放棄名校錄取機會，選擇赴軍校訓練和深造，成為新時代的軍官或軍事工程專家，充實國防力量、提升軍隊多元化。

馬凱博（Mark Keppel）高中2002年畢業生第一名李原歡（Jenny Li），放棄加州多所名校錄取機會，報考海軍官校（Naval Academy），學習飛機和飛彈設計。當時，李原歡有很多選擇，她已經被洛杉磯加大（UCLA）、柏克萊加大（UC Berkeley）、爾灣加大(UCI) 、聖地牙哥加大(UCSD)等名校錄取，其中爾灣加大提供全額獎學金。但是，李原歡選擇去海軍官校學習飛機飛彈工程。此前她去海軍官校參加一周訓練，領悟到設計先進的飛機和飛彈守衛國土，是當代軍事工程專家的重責，因此毅然奔向軍校。

當年6月，海軍官校代表來到馬凱博高中出席頒獎禮，該代表指出，李原歡是阿罕布拉學區（Alhambra）第一位獲頒海軍官校獎學金的學生，以她出眾的學業成績將來必定大有作為。他向李原歡頒贈一張3000元獎學金支票，並承諾未來四年海軍官校將負擔她的全部學費、食宿費和旅行費。

阿罕布拉(Alhambra)高中2008屆畢業生林雍斌（Arthur Lin），實現了五年夢想被西點軍校(West Point)錄取。他表示，從軍報國、奔赴戰場也是華人職責，未來四年受訓、五年服役，希望成為一名陸軍指揮官。林雍斌說，多年來他領悟出軍隊體現的價值：責任、榮譽和國家。他的父母都是第一代台灣移民，來美國是為尋找安全和機會。所以，他願意服役美軍。林雍斌從七年級起就立志報考西點軍校，高中四年努力學習和鍛練，為能達到西點軍校的錄取標準，包括學術成績、體能訓練和領導才能等。

林雍斌由聯邦眾議員謝安達（Adam Schiff）提名並成功錄取，他向學生以及其父母祝賀，並且感謝其愛國主義和奉獻精神。

2018年，選區聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）提名聖瑪利諾高中（San Marino HS）畢業生鄭瑞易（Raye Cheng）及亞凱迪亞高中（Arcadia HS）畢業生Grady Gills，他們分別被西點軍校（U.S. Military Academy at West Point）和空軍官校 （U.S. Air Force Academy）錄取，實現了從軍效力、為國盡忠的理想。

海軍西點軍校飛彈
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

報考五大軍校 三要件大不同

2019-07-09 14:13

從軍利多受尊敬 華人父母改思維

2019-07-09 14:12

當兵待遇好福利優 豐富生活視野

2019-07-09 14:11

軍隊考試有門檻 培訓班助華人

2019-07-09 14:06

擁曼哈頓豪宅！淫亂富豪搞神秘 愛結交名人權貴

2019-07-09 14:03

連續性掠奪者！艾普斯坦保險櫃 藏大量少女裸照

2019-07-09 14:02

曾私下協議輕放…艾普斯坦這把火 恐燒到勞工部長

2019-07-09 14:01

這只是起手式… 前FBI官員：可能牽扯出更多政商名流

2019-07-09 13:53

傷天害理！控艾普斯坦性侵：我那年14歲，還戴著牙套

2019-07-09 13:52

影／不給川普面子！美國隊長世足凱旋 不去白宮受表揚

2019-07-09 13:46

墨西哥截獲移民偷渡 卡車內竟塞51人

2019-07-09 13:37

俄州羅茲鎮GM廠熄燈 民眾對兩黨失望

2019-07-09 11:27

FBI偷掃駕照 美百萬人受害

2019-07-09 01:30

加州地震不斷 專家憂「恐再爆超級大地震」

2019-07-08 16:54

民調：川普支持率達44% 就任以來最高

2019-07-08 14:05

加州震央居民：我們習慣了 不會逃離

2019-07-08 14:05

熱浪襲北美最熱6月 加州成千上萬孔雀蛤被「煮熟」

2019-07-08 12:53

共和黨議員不滿總統而退黨 稱川普恐嚇嚇不倒他

2019-07-08 12:41

美加州雅房租不起 雅「床」一位月租也要近4萬元

2019-07-08 11:42

美國這樣做臉部辨識搜尋！ 華郵：掃描不知情民眾駕照

2019-07-08 11:00

艾倫也有陰暗面！ 美知名節目《艾倫秀》主持人的另一面

2019-07-08 10:27

華郵：美政府掃描民眾相片 當臉部辨識資料庫

2019-07-08 14:06
看更多

熱門文章

警察喝咖啡「讓其他客人感到不安」被驅離 星巴克道歉

2019-07-08 15:40

價值59億美元訂單飛了 波音：祝福他們未來營運順利

2019-07-08 20:54

驚呆！美國亞裔夫妻生下非亞裔雙胞胎 竟是試管搞錯了

2019-07-09 09:11

罕見！南韓前外長之子 投奔北韓

2019-07-08 18:36

京都祇園料亭火災延燒三小時 舞妓也避難

2019-07-09 08:53

轟美慫恿跟陸南海開戰！杜特蒂：先宣戰並部署艦隊再說

2019-07-08 23:06

貿易戰愈演愈烈！韓人抵制遊日 自家航空業者將遭波及

2019-07-08 18:27

印度女性為工作擺脫月經 甚至出現「無子宮婦女村」

2019-07-08 16:35

面對善變美國與好戰中國 澳軍事專家提出這個大膽建議

2019-07-08 23:33

又傳鱷魚吃人？ 美籍男子遭10隻鱷魚扯屍塊玩拋接

2019-07-08 19:19

美股道瓊早盤跌逾150點 蘋果重挫2%

2019-07-08 21:57

女兒被西施犬咬 狠父理智線斷將狗丟下12樓

2019-07-08 15:06

怎麼辦到的？他讓人民大失所望 卻能掌權四年

2019-07-08 22:59

希臘總理帶領國家走出危機 卻被人民趕下台

2019-07-08 23:32

蘋果遭降評 美國股市觀察鮑爾證詞

2019-07-09 04:55

加州地震不斷 專家憂「恐再爆超級大地震」

2019-07-08 16:54

目擊死亡車禍只顧打卡PO網 警2小時後才從網路得知出事了

2019-07-09 10:33

愛吃珍珠又怕胖？ 日網友發明奇招製作「珍珠杯」

2019-07-09 10:35

日韓貿易戰 文在寅暗示報復

2019-07-08 23:39

道瓊挫跌116點 投資人觀望Fed未來降息次數和時機

2019-07-09 07:01

川普不靠譜、大陸難信任 澳洲擁核武聲浪起

2019-07-09 01:30

避美中貿易戰 任天堂擬將鴻海代工Switch產線移至越南

2019-07-09 07:42

南韓「叛國賊之子」 投奔北韓

2019-07-09 01:30

FBI偷掃駕照 美百萬人受害

2019-07-09 01:30

遭英國扣押油輪 伊朗轟「無可容忍」但不打算開戰

2019-07-08 16:51

美中貿易戰緊張情勢未消散？ 澳洲官員：不會這麼快結束

2019-07-08 22:15

內戰逼近首都 快速看懂利比亞情勢

2019-07-08 17:57

川普放鬆對華為制裁，背後沒說出口的壓力...兩岸專家給台灣經濟發展建言

2019-07-09 12:24

影／為了騙讚？男子拿超市漱口水清潔後吐回瓶中挨轟

2019-07-08 16:48

懲罰被害人？印尼女遭上司性騷擾 她錄下電話卻吃牢飯

2019-07-08 15:28

蘋果展望 華爾街看淡

2019-07-09 00:11

「共享」學不乖！2萬輛滑板車隨地停 減碳攏係假？

2019-07-09 11:00

人生就像一盒巧克力…你很快就能挑開不喜歡的口味

2019-07-09 01:24

沖繩首間7-11將開幕 7年前現身的手工招牌非超商

2019-07-08 15:08

中國狂買日本中小企業 鎖定汽車、電子業零組件

2019-07-08 23:57

普亭來硬的：有反俄示威的喬治亞 不准直飛俄羅斯！

2019-07-09 09:55

大摩：調降股票配置

2019-07-09 00:20

德意志銀行大刀改革 3年砍1.8萬名員工

2019-07-08 15:52

美股下半年 看淡

2019-07-09 00:20

安倍撿到槍 狂說錯對手黨名 台下哈哈大笑

2019-07-08 14:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top