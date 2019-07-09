優秀華裔學子 捨名校進軍校

2019-07-09 14:12 世界日報 記者 世界日報 記者 丁曙 ／蒙特利公園市報導



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報考軍校、從軍報國，歷來是美國青年的優良傳統，以往軍校學員以白人為主，近年來也有不少優秀的華裔青年加入。他們放棄名校錄取機會，選擇赴軍校訓練和深造，成為新時代的軍官或軍事工程專家，充實國防力量、提升軍隊多元化。

馬凱博（Mark Keppel）高中2002年畢業生第一名李原歡（Jenny Li），放棄加州多所名校錄取機會，報考海軍官校（Naval Academy），學習飛機和飛彈設計。當時，李原歡有很多選擇，她已經被洛杉磯加大（UCLA）、柏克萊加大（UC Berkeley）、爾灣加大(UCI) 、聖地牙哥加大(UCSD)等名校錄取，其中爾灣加大提供全額獎學金。但是，李原歡選擇去海軍官校學習飛機飛彈工程。此前她去海軍官校參加一周訓練，領悟到設計先進的飛機和飛彈守衛國土，是當代軍事工程專家的重責，因此毅然奔向軍校。

當年6月，海軍官校代表來到馬凱博高中出席頒獎禮，該代表指出，李原歡是阿罕布拉學區（Alhambra）第一位獲頒海軍官校獎學金的學生，以她出眾的學業成績將來必定大有作為。他向李原歡頒贈一張3000元獎學金支票，並承諾未來四年海軍官校將負擔她的全部學費、食宿費和旅行費。

阿罕布拉(Alhambra)高中2008屆畢業生林雍斌（Arthur Lin），實現了五年夢想被西點軍校(West Point)錄取。他表示，從軍報國、奔赴戰場也是華人職責，未來四年受訓、五年服役，希望成為一名陸軍指揮官。林雍斌說，多年來他領悟出軍隊體現的價值：責任、榮譽和國家。他的父母都是第一代台灣移民，來美國是為尋找安全和機會。所以，他願意服役美軍。林雍斌從七年級起就立志報考西點軍校，高中四年努力學習和鍛練，為能達到西點軍校的錄取標準，包括學術成績、體能訓練和領導才能等。

林雍斌由聯邦眾議員謝安達（Adam Schiff）提名並成功錄取，他向學生以及其父母祝賀，並且感謝其愛國主義和奉獻精神。

2018年，選區聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）提名聖瑪利諾高中（San Marino HS）畢業生鄭瑞易（Raye Cheng）及亞凱迪亞高中（Arcadia HS）畢業生Grady Gills，他們分別被西點軍校（U.S. Military Academy at West Point）和空軍官校 （U.S. Air Force Academy）錄取，實現了從軍效力、為國盡忠的理想。