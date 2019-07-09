報考五大軍校 三要件大不同

2019-07-09 14:13 世界日報 記者 世界日報 記者 丁曙 ／洛杉磯報導



聯邦政府旗下有五大公立軍事院校，歷史悠久、聲名顯赫，百年來培育了眾多傑出軍事將才。然而，報考軍事院校和普通高校有所不同，在申請程序、學生待遇和畢業去向三方面皆有顯著差別。因此，華人學子若有心報考軍校，必須先了解三大差異。

美國公立軍事學院包括西點軍校（USMA）、海軍官校（USNA）、空軍官校（USAFA）、商船學院（USMMA），以及海岸防衛隊學院（USCGA）。每年這些軍校將招生名額分配給全國435個國會眾議員選區，除了海岸防衛隊學院外，申請其它四所軍校都需要學生所在選區的聯邦眾議員提名。每位眾議員可以為每一所有名額的軍校，最多提名十人。各州的聯邦參議員也可以為軍校推薦學生。

據聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）和謝安達（Adam Schiff）辦公室提供的資料，報考軍事院校和普通大學最大的區別在於：申請作業需要所在選區的聯邦眾議員提名；在校四年學習受訓期間，全免學費和食宿費，每月還發給津貼費；但畢業後有義務在軍隊至少服役五年。

軍校申請人的基本條件包括：年滿17歲未滿23歲，具美國公民身分，未婚且沒有法律義務去照顧一名兒童或受撫養人，本人必須是該國會選區的合法居民。

向聯邦眾議員辦公室申請軍校提名，當事人必須提供相關資料（各選區眾議員的要求略有不同），包括個人照片、高中成績單、ACT和／或SAT考試成績、課外活動簡況， 500字作文說明報考軍校的原因，以及兩封或三封推薦信等。例如，報考2024屆畢業於軍校，申請人必須在2019年11月15日之前提交申請書。申請文件將由議員的軍校顧問委員會審查，通常會在2020年1月的第一個或第二個週末舉行面試。除了聯邦眾議員提名，申請人還須完成感興趣的軍事學院規定的申請流程。謝安達辦公室還建議，為了提升個人競爭力，候選人的SAT成績也要好，英語應超過560分，數學必須超過600分。

如果被軍校接受，學生至少要承擔九年的義務，包括四年軍校學習受訓和五年軍隊服役。申請國會議員提名也很有競爭性，因此，鼓勵申請人利用所有可用的資源。如果申請人是現役軍人或已故或殘疾退伍軍人的子弟，可直接聯繫眾議員辦公室，獲取更多相關信息。