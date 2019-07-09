別再往外衝 地震留屋內較安全

2019-07-09 14:25 世界日報 編譯組／綜合報導



地震發生時，許多民眾直覺向外跑，但這是不對的，地震時最安全的地方是建築物內。專家長期以來一直警告民眾，不要在地震中逃離建築物至戶外，因在地震發生時，外面可能會有玻璃碎片、下垂的電線、傾倒的樹木甚至倒塌的建築。

南加州4日、5日在寇恩縣（Kern）里奇克萊斯特（Ridgecrest），分別發生芮氏規模6.4與7.1地震，許多居民紛紛向外跑，認為在開放空間是安全的。地震發生後至今，仍有許多居民寧可露宿在外，也擔心餘震發生可能壓垮房屋。

洛杉磯時報報導，地震專家瓊斯（Lucy Jones）曾在2016年解釋發生地震時留在屋內的理由。她說；「建築物最先剝落的地方是外面部分，所以陽台可能掉下來，外牆垮掉，若人跑到建築物外，會讓自己陷入更危險境地。」

事實上，即使建築物的外側坍塌，建築物仍可很大程度上維持直立狀態。例如，2003年在中加州帕索羅布勒斯（Paso Robles）地震，兩名在服飾店工作的女子在地震中跑到屋外，被建築物外牆落下的磚頭砸死，但若待在屋內，很可能會活下來。

在2011年紐西蘭基督城發生大地震，一名男子面臨著逃到外面，或躲在桌子底下的瞬間決定，他選擇躲在桌子底下幸免於難。後來他說，若他選擇逃跑，可能會被落下的碎片壓傷。

瓊斯說，目前並沒有太多證據，顯示逃離現場是更好的方式，地震發生很快，只有非常少的時間可找地方掩護躲藏。在許多案例，搜救人員在海地大地震等級的廢墟殘骸中搜救，倖存者多被發現躲在如桌下這樣的空間中。他們發現生存者躲在桌下，上面有東西覆蓋，有空間讓搜救人員挖掘拯救。

瓊斯以1987年惠提爾Narrows發生芮氏規模5.1地震為例，在該地震死亡的三人中，其中一人從公寓的窗戶跳下致死。另一名洛杉磯州大學生，當時正逃離一座三層樓停車場，被墜落的混凝土壓死。但當時這兩人所在的公寓和停車場都沒完全倒塌。