維吉尼亞理工創新校區 要當亞馬遜第2總部鄰居

2019-07-09 14:24 世界日報 記者 世界日報 記者 羅曉媛 ／維州報導



2.為亞馬遜第二總部供應人才 維吉尼亞理工創新校區落戶波多馬克闈場 羅曉媛 分享 facebook

亞馬遜第二總部落戶北維州水晶市效應，維吉尼亞理工大學也著手在相鄰的亞歷山卓市新建創新校園，敲定在位於波多馬克闈場(Potomac Yard)的兩處門店，預計將為新校區耗資10億元。

維吉尼亞理工大正申請特殊許可，一邊在前女裝店Dressbarn以及現鞋店Rack Room Shoes所在的兩處店面開辦創新校園，目前兩店的面積約1萬7500呎，校方表示，最終面積將達到3萬呎，且波多馬克闈場還有許多可用空間。

校方大希望把兩家店面轉成市場營銷中心和課堂空間，提供學術項目和研究實驗室的同時，也把當地作為營銷中心進行推廣。不過這兩家門店僅是創新校園很小一部分，該校園旨在為亞馬遜第二總部搭建輸送人才的管道，創新校園完工時，總面積預計達到100萬呎。

其中頭兩棟教學樓的總面積預計60萬呎，另有一棟學術大樓達30萬呎，集合建築、品牌、景觀等，打造「創新區」(Innocation District)。該校園還將新建一總面積15萬到25萬呎的教學樓，並租用一面積約7萬5000呎的大樓，初步簽約15年。

創新校園距離波多馬克闈場地鐵站僅半哩，州政府也為校園投入2億5000萬元，校方將匹配這筆資金。預計未來十年內，該校區將招收750名碩士學生和數百名博士及博士後，第一批的100名碩士班學生將在2020年入學。