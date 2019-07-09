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豪雨傾瀉2小時 華府街道變成河… 白宮也漏水

2019-07-09 14:23世界日報 記者羅曉媛／華盛頓報導

羅曉媛
羅曉媛
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大華府地區8日上午豪雨傾瀉，儘管僅持續兩小時，但地鐵延誤、多地淹水，部分路段甚至出動「充氣艇」救援。白宮新聞簡報室也因處在地下室而漏水

馬州、維州及華盛頓特區的主要高速公路I-495、I-270，僅因豪雨降低能見度；但在馬、維州、華府三地交界的克拉拉巴頓(Clara Barton Parkway)、馬州波多馬克、肯辛頓(Kensington)等地，積水超過車身，有的駕駛爬到車頂等待救援。

國家氣象局指出，大華府地區在8日上午8時左右開始下大雨，這在當地夏季並不罕見，通常一邊出太陽一邊下陣雨，但這次一連下了兩小時；上午9時到中午11時，華府雷根國際機場降雨3.41吋，相當於降雪30吋。

同時，北維州阿靈頓郡降雨4.5吋，馬州北波多馬克地區降雨超過五吋，尤其River Falls社區積水嚴重，再往北的弗雷德瑞克郡(Frederick)則有六吋降雨。

華盛頓特區的西北憲法大道有部分路段淹水，主要積水區集中在亞利桑納大道的Canal Rd部分路段，以及波多馬克河沿岸的Fletcher`s Cove船庫(boathouse)等相對低窪地區，有駕駛爬到車頂等待救援。

橙線和銀線的Clarendon站、Ballston站因漏水暫行單軌制，很快恢復正常，部分站點延誤。電力公司Pepco和Dominion指，數千家庭曾因豪雨短暫停電，最嚴重時段有7000戶家庭停電，但經過搶修已恢復正常，只有少數地區因積水過深，要等水位稍退再修。

在白宮附近上班的華人子棋表示，當天早上出門坐地鐵，一路上的人比往常少，可能因為有些人休假還沒返工。

華盛頓豪雨漏水
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