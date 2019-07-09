華人來美持中國駕照開車 被罰無證駕駛

2019-07-09 14:23 世界日報 記者 世界日報 記者 黃伊奕 ／紐約報導



來自中國的訪問學者劉先生使用認證過的中國駕照在租車公司租車，原以為可以租車就能用中國駕照在紐約開車，不料7日駕車時因沒有禮讓行人被警方攔下；警方發現劉先生僅有中國駕照後，對他開出「違反交通管制設備」(Disobeyed Traffic Control Device)以及「無照駕駛」兩張罰單。

劉先生3月從廣州來紐約交流學習，為了方便，使用中國駕照租了一輛車作為代步工具，7日到法拉盛辦事，卻在緬街轉彎時被警方攔下。

劉先生表示，當天上午11時左右，他在緬街交羅斯福大道處，看到交通燈為綠燈，便準備轉彎；與此同時，行人也準備過馬路。

一開始他等待行人通過，但因過馬路的人太多，眼看交通燈又要變紅，雖然還有幾名行人未過完馬路，但他也鬆動剎車、準備慢慢通過。

不料這時突然警笛響起，一輛警車以未禮讓行人為由將劉先生攔了下來，警員在查看劉先生的中國駕照後，又要他出示中國護照。

隨後警察遞給劉先生兩張罰單，分別為「違反交通管制設備」與「無照駕駛」，兩張罰單的罰金都超過300元；對此劉先生十分不解，認為如果中國駕照在紐約開車不合法，為什麼允許租車公司可以憑該駕照租車？

黎保利律師樓案件經理宋大維表示，在紐約州，中國公民可以持中國駕照在當地開車，但前提是未在當地居住超過90天，但劉先生前來學習已經四個月。

警方只要查看劉先生護照上的入境日期，便能確定他在美國待了多久，因此他持中國駕照在紐約的駕駛資格自動作廢，屬於無證駕駛；而租車公司不會理會劉先生是否擁有合法駕駛資格，該風險由劉先生自己承擔。