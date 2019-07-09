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俄州羅茲鎮GM廠熄燈 民眾對兩黨失望

2019-07-09 11:27世界日報 編譯中心／綜合報導

通用汽車俄州羅茲廠關廠 民眾對兩黨均感失望 黃惠玲
通用汽車俄州羅茲廠關廠 民眾對兩黨均感失望 黃惠玲
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爭取民主黨總統選人提名的俄亥俄州國會眾議員萊恩(Tim Ryan)以該州羅茲鎮GM(通用汽車)廠關廠事件，在首場電視辯論會譴責川普總統為選票亂開支票，讓4000名失業俄州州民失望。紐約時報日前的每日播客The Daily，深入羅茲鎮探訪因3月份關廠而直接受衝擊的失業通用汽車員工，受訪者幾乎全數在2016年票投川普，這個從1972年總統大選以後就是共和黨票倉的選區，是否將在2020由紅翻藍 ? 答案出乎意料。

受訪的羅茲鎮民多認為，製造業轉至海外，和全球化下的政治領袖決策有關，但如嚴重影響汽車製造業的NAFTA(北美自由貿易協定)，兩黨都有貢獻。被資遣的GM失業者歸咎東家GM，有的直接被解雇，有的僅給一兩天期限，若不肯轉到他州的通用廠就離職。 對「何黨執政才能救經濟？」 俄州民主黨人或共和黨人似乎都不抱期望。

位於俄州東北的羅茲鎮(Lordstown)是美國中西部典型仰賴製造業的小鎮，羅茲鎮人口不到四千，GM從1966年在此設廠後，成為該鎮及鄰近郡縣的經濟引擎。在今年3月關廠前，52年來，該廠生產的通用汽車多達1600萬輛。

川普2016年在俄州的競選造勢會上承諾，誓將製造業工作機會從墨西哥轉回美國本土，但通用汽車為因應成本與小型汽車銷售疲軟，並避免再次走向破產，就在川普當選同日，GM宣布羅茲廠裁撤三分之一，約1200名員工。

2017年，甫上任總統的川普造訪該鎮，告訴鎮民別搬家、別賣房，他會替大家把工作找回來，但去年底，GM再宣布，2020年關閉美國七座工廠，裁撤1.4 萬名員工，轉向中國生產並大舉投資電動車領域。川普以取消補貼威脅通用，但通用汽車仍在今年3月最後一輛雪佛萊Cruze小型轎車後，關廠停止營運，最後一批1600員工成為失業族。

父親是1967年第一批GM羅茲廠員工，GM讓馬許家從社會底層翻轉至中產階級，高中畢業的馬許(Rick Marsh)跟隨父親腳步，25年前踏進GM，工作環境和被分配的任務雖不喜歡，但他感恩這份工作，有不錯的薪資和醫療保險，馬許的女兒是腦性麻痺患者，若無保險，長期的醫療開支將是沉重負擔。

馬許是今年3月最後一批GM下崗員工，過去三個多月，看著政治人物拿羅茲鎮關廠吵政治議題，川普總統把責任歸給當地汽車工會，一下子又說有公司要買廠，重新開機營運。馬許說，「他們，所有人，和老百姓所面臨的現實，距離太遠了」。

川普失業
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