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地震太強有怕到 加州民眾自製「地震包」

2019-07-08 15:48世界日報 記者劉先進／海沃報導

南加州5日晚間發生規模7.1強震，震央在里奇克萊斯特市（Ridgecrest）附近；地震專家初步估計，未來一周發生規模7以上強震的機率仍高。北加州灣區多個城市處於海沃斷層上，地震風險不小。東灣海沃市居民吳欣7日表示，家中準備了兩個自製的地震應急包，這次地震還提醒她更換地震包中的食物和水，以備不測。

記者還發現，亞馬遜較為便宜的地震包（Ready America 兩人份三日量）價格兩天來漲到三倍多。Costco網店的地震包也賣光。

吳欣說，她沒有特別去超市或網絡購買地震應急包，而是根據自己的需求準備。因為灣區地震頻發，所以這個地震包準備了五年時間。

地震包內，有充好電的充電寶，且自帶手電筒功能，蘋果和安卓手機二合一數據線，還配上一把「秘密武器」，即多功能軍工刀，在緊急時刻可以割斷纏住自己的東西逃走。因為考慮到自己是近視眼，沒有眼鏡看不清楚東西，所以在包中配備一副眼鏡，防止晚上匆忙起床，找不到眼鏡。

此外，地震包中有一瓶水和東北燒餅等食品，可臨時補充能量。以及一包紙巾、創口貼、胃藥、消炎藥、治療流感發燒、關節扭傷等的常見藥品。有酒精、棉花和繃帶，方便清理流血的傷口。還有口罩、發熱片，方便在氣溫下降時取暖。因為是女生，還有月經護理產品。

吳欣將這些緊急用品準備兩份放在紙盒中，分別置於門口和臥室中，若遇到緊急情況可快速找到使用。此外，她車子的後備箱也有個應急包。此次南加頻發地震，她特意檢查地震包，更換水和過期的食物。

有不少華人是臨時抱佛腳，這幾天看到地震才想著去買地震包，結果發現貨源搶購一空。華人珍妮佛．葉（Jennifer Ye）表示，之前看到一款便宜的地震包，本來想買，但因為工作耽誤，後來再去看，發現價格漲了一倍多，所以還在猶豫是否購買，或者自己準備簡陋地震包。

記者發現，亞馬遜上名為Ready America的地震包為兩人份三日量，包含保質期為五年的水和食物，還有若干口罩、塑膠手套、創口貼、救生毯、口哨、救生螢光棒等共計33件急救工具，此前售價37.97元，如今瘋狂漲到129.99元，相當於漲到三倍多，送貨時間也很慢，最快11日到貨，最遲16日到。Costco一款售價20多的元的地震包，在網絡上也銷售一空。

地震強震
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