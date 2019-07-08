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加州震央居民：我們習慣了 不會逃離

2019-07-08 14:05世界日報 編譯組／綜合報導

5日大地震撼動震央所在的寇恩縣（Kern County）里奇克萊斯特（Ridgecrest）居民，許多人至7日仍在驚惶不安情況下清理家園，相關單位呼籲民眾提高警惕，儘管部分居民想逃離當地，然大部分居民展現堅強，「早已習慣，不會向大自然讓步。」

加州理工學院地震學家Egill Hauksson說，高地沙漠有許多地震，被稱為世界地震之都。里奇克萊斯特市長Peggy Breeden說，她鼓勵居民接下來幾天採取預防措施，但她並不認為居民會逃往其他地方。「我們已經習慣」她說「生活在世界地震之都，居民都很堅強。」

洛杉磯時報報導，76歲的Chuck Pryor 5日晚間地震後回到里奇克萊斯特的牧場，地面到處是散落的酒杯。「我一生不斷碰上地震，7.1的震度讓我印象深刻。」

對住在莫哈維沙漠（Mojave Desert）小鎮居民來說，兩天連續地震，就如同一個警訊。「我們一直想離開這」，擔任採礦場主管Matt Warren說，現在時機成熟。在5日地震中，他與妻子開車逃離附近，害怕回到家裡。

5日地震移動了地面上的建築，引發幾次火災與瓦斯外洩，許多地方失去電力。

地震也對位於里奇克萊斯特的海軍航空武器站，位於中國湖外的武器試驗設施造成破壞，這個占地110萬畝的武器站，是海軍最大設施之一。

6日的里奇克萊斯特，許多商家因受損關閉，包括Rid Aid、Marshalls與Dollar Tree等。少數開放的餐館如Dennys，用餐者等待近一小時。麥當勞門前掛上標誌，寫著只服務警消與救災相關人員。

在Best Western酒店，大廳上也貼上告示，請民眾耐心等待，「一些工作人員失去家園，因此我們人手不足。」

加州交通處工作人員，也於受到損害的178號、77號和190號公路部分路段進行封閉清理修補。

截至5日晚間，45歲的Javaid Waseem還在清理前一天規模6.4地震中，位於里奇克萊斯特便利商店的混亂局面。才把完整的葡萄酒瓶放回原位，擦去地面的髒亂，排好架子，7..1地震再次讓這些東西飛了起來，這次失去更多。

32歲的Ninfa Cazares在5日地震發生時，帶著五名孩子與狗狗衝到里奇克萊斯特房屋外，看著房子幾乎在他們面前倒塌。他們在避難所過了一夜，考慮將他們的RV房車開到沙漠營地，躲避之後的餘震。

在震央以南100多哩的洛杉磯，並沒有損傷報告，但震央附近一個約1900居民的小鎮Trona，頻繁的餘震與下一次大地震焦慮，讓他們輾轉難眠。許多人睡在街上，拿著床墊睡在前院，儘管官員們告誡，不要長時間睡在沒有空調的沙漠外，且敦促家庭備有足夠的水、食物、燃料。

加州理工學院地震學家Egill Hauksson說，高地沙漠有許多地震，被稱為世界地震之都。里奇克萊斯特市長Peggy Breeden說，她鼓勵居民接下來幾天採取預防措施，但她並不認為居民會逃往其他地方。「我們已經習慣」她說「生活在世界地震之都，居民都很堅強。」

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