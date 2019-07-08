親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

蘇揆告別式擲筆 潘恒旭：我是屏東人 從沒聽過這習俗

希臘大選變天！右翼重返，「歐債紓困總理」下台

美國這樣做臉部辨識搜尋！ 華郵：掃描不知情民眾駕照

2019-07-08 11:00聯合報 記者馮克芸╱即時報導

華盛頓郵報7日根據近期公布的多項文件報導，美國聯邦調查局（FBI）及移民及海關執法局（ICE）已把美國各州駕照資料庫，當作是臉部辨識系統的金礦，且在未獲民眾同意的情況下，掃描了至少數百萬民眾的駕照相片。

華郵說，該刊的消息來自美國喬治城大學法學院研究人員，這些研究者透過公共紀錄的申請，取得過去五年來執法單位內部文件、電郵及數以千計臉部辨識的搜尋要求，顯示美國聯邦調查人員已把各州管理駕照的機動車輛管理局（DMV）資料庫，變成一個史無前例監控機制的基礎。

美國警方長久以來都可取得嫌犯的指紋、DNA等生物統計資料，但各州機動車輛管理局中的駕駛人紀錄還包括了相片，而絕大多數駕駛人從未被控犯罪。

美國國會及各州州議會從未授權建置這套臉部辨識搜尋系統，且越來越多兩黨議員批評臉部辨識技術是一種危險、容易有誤的滲透式監控工具。

眾院監管委員會委員喬丹（Jim Jordan）上個月在一場聽證會中說，民眾在取得及換發駕照時，並未簽字同意說，「好，可以把我的個資、照片交給FBI」，且並無民選官員曾針對這種事投過票。

但美國政府責任署（Government Accountability Office，GAO）上月說，從2011年以來，FBI曾登入聯邦資料庫及包括各州DMV在內的地方資料庫，做過39萬筆以上的臉部辨識搜尋。該署紀錄顯示，目前全美有21個州容許FBI之類聯邦機構掃描駕照相片。

GAO主管上月說，FBI可在聯邦、州及地方的資料庫中進行臉部辨識搜尋，而那些資料庫中目前包括了6.41億張大頭照；但GAO幾乎未說明那些搜尋是用在什麼時候、哪些人被搜尋，以及搜尋結果錯誤的頻率。

華郵說，紀錄顯示，臉部辨識技術已與現代執法方式緊密交織；執法人員經常利用臉部辨識來追蹤輕罪嫌犯，聯邦人員通常只是寄給地方單位一封電郵，就可執行這類搜尋。

美國民間非營利組織「政府監督計畫」的顧問拉佩盧克（Jake Laperruque）指出，許多人以為這種臉部辨識搜尋是很久之後的未來才會發生，其實如今已正在發生，且這是一套「先監控、之後才尋求許可」的系統。他說：「僅僅是FBI，每月就做4000次臉部辨識搜尋，其中多數是透過各州DMV進行。」

華盛頓郵報報導，美國FBI已把美國各州駕照資料庫，當作臉部辨識系統金礦，且在未獲...
華盛頓郵報報導，美國FBI已把美國各州駕照資料庫，當作臉部辨識系統金礦，且在未獲民眾同意的情況下，掃描了至少數百萬民眾的駕照相片。圖為示意圖，德州達拉斯機場的臉部辨識掃描，並非文中所指各州駕照資料庫。歐新社
分享

FBI駕照華盛頓郵報
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

大地震10年內恐襲洛杉磯！專家估一半建物遭殃 更慘的是…

2019-07-08 10:00

艾倫也有陰暗面！ 美知名節目《艾倫秀》主持人的另一面

2019-07-08 10:27

美加州雅房租不起 雅「床」一位月租也要近4萬元

2019-07-08 11:42

英駐美大使密電外洩 狠批川普無能

2019-07-08 00:38

曾被控性侵數十名少女 美富豪又因性交易案被捕

2019-07-07 20:35

新郎新娘加總202歲！ 美國人瑞結婚：我們享受在一起

2019-07-07 20:01

拜登對校車案道歉 民主黨初選陷混戰

2019-07-07 17:48

不揪沒關係合照我自己P！Vogue訪民主黨5女將獨漏她

2019-07-07 16:05

「禁保麗龍餐具」法規生效 清潔局1天罰11家餐館

2019-07-07 15:43

斷層明顯在擴大！加州恐再大地震 居民人心惶惶

2019-07-07 15:40

南加州強震 居民呈現兩樣情

2019-07-07 15:37

歷經汶川地震 11年後他再遇到南加州大震：感覺很類似

2019-07-07 15:36

南加州大地震！美國總統川普關切 州長紐森公開致謝

2019-07-07 15:36

震怕了？美國南加州民眾搶購地震包

2019-07-07 15:35

影／只差15秒！佛州購物中心氣爆 1家5口逃過一劫

2019-07-07 14:27

古怪富豪邁克菲 古巴遊艇上宣布參選美國總統

2019-07-07 13:26

黃石噴泉異常活躍 近半年噴發創紀錄

2019-07-07 13:25

專家：十年內舊金山灣區恐遇毀滅性強震

2019-07-07 13:25

賀錦麗提議聯邦撥款1000億 擬助數百萬非裔購屋

2019-07-07 12:40

種族言論挨轟 美國前副總統白登終道歉：我很後悔

2019-07-07 12:40

專家：舊金山灣區2030年前有7成機率遇毀滅性強震

2019-07-07 11:42

生死一瞬間！15秒之差 他逃過美國佛州購物中心爆炸

2019-07-07 10:11

影／南加州25年來最強地震！規模達7.1恐還有餘震

2019-07-07 09:40
看更多

熱門文章

任正非：華為「鴻蒙」速度比「安卓」快60%

2019-07-07 13:26

貿易戰對中國經濟造成毀滅性影響？美學者：這個看法是錯的

2019-07-07 13:28

大地震10年內恐襲洛杉磯！專家估一半建物遭殃 更慘的是…

2019-07-08 10:00

中國36萬留美學生 成貿易戰「秘密王牌」

2019-07-07 15:41

60天時限到！伊朗玩真的 再次打破核協議

2019-07-07 22:44

日本史學家發現日軍文件 證實日本在中日戰爭使用化武

2019-07-08 08:30

「因為被超越了」 南非總統：美國封殺華為是嫉妒作祟

2019-07-07 13:26

斷層明顯在擴大！加州恐再大地震 居民人心惶惶

2019-07-07 15:40

愛狗人士看過來！美國人這樣愛護流浪狗

2019-07-07 16:30

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-07-08 06:39

財力問題 四分之一美國人根本不想退休

2019-07-07 23:40

南韓總動員 推演日打經濟戰

2019-07-08 00:07

曾被控性侵數十名少女 美富豪又因性交易案被捕

2019-07-07 20:35

日韓關係惡化 美專家：美對同盟國恐要二擇一

2019-07-08 09:06

南韓校園「去日化」 逾2000棵校樹恐也遭殃

2019-07-08 08:53

伊朗宣布 今天將打破2015年核協議的濃縮鈾濃度上限

2019-07-07 15:40

良渚古城申遺成功 陸擁55世遺全球第一

2019-07-08 00:38

英駐美大使密電外洩 狠批川普無能

2019-07-08 00:38

「我成功了嗎？」 比爾蓋茲歲末自問這三個問題

2019-07-07 18:16

北韓前日籍「御廚」失蹤 疑洩漏情資被捕

2019-07-07 17:18

影／只差15秒！佛州購物中心氣爆 1家5口逃過一劫

2019-07-07 14:27

南韓9儒家書院 列入世界文化遺產

2019-07-08 00:38

世界接吻日！原來「舌吻」的歷史跟軍人有關

2019-07-07 16:03

用比特幣買杯咖啡也要課稅 美國稅局近期將修法改善

2019-07-07 17:06

不揪沒關係合照我自己P！Vogue訪民主黨5女將獨漏她

2019-07-07 16:05

南加州強震 居民呈現兩樣情

2019-07-07 15:37

伊朗慢熬的核戰略：60天升高一步 打的是什麼算盤？

2019-07-08 10:11

奇葩！印度男22年前躲飛機起落架 忍-60℃成功偷渡倫敦

2019-07-08 12:12

拜登對校車案道歉 民主黨初選陷混戰

2019-07-07 17:48

以安全疑慮為由 尼泊爾駁回藏人為達賴祝壽活動

2019-07-07 19:00

新郎新娘加總202歲！ 美國人瑞結婚：我們享受在一起

2019-07-07 20:01

BDI指數 攀11個月高點

2019-07-07 23:11

日管制電子原料銷韓 新仇舊恨似難善了

2019-07-07 23:50

震怕了？美國南加州民眾搶購地震包

2019-07-07 15:35

擁3500座寺廟與佛塔 緬甸古城蒲甘允列世界遺產

2019-07-07 14:35

非洲聯盟峰會 推全球最大自貿區

2019-07-07 22:48

英國勞工薪資10年不漲 歸咎於勞動生產力低迷

2019-07-07 12:41

「禁保麗龍餐具」法規生效 清潔局1天罰11家餐館

2019-07-07 15:43

美加州雅房租不起 雅「床」一位月租也要近4萬元

2019-07-08 11:42

若歐洲簽署國守信 伊朗：縮減核協議承諾可挽回

2019-07-07 21:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top