美國這樣做臉部辨識搜尋！ 華郵：掃描不知情民眾駕照

2019-07-08 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



華盛頓郵報7日根據近期公布的多項文件報導，美國聯邦調查局（FBI）及移民及海關執法局（ICE）已把美國各州駕照資料庫，當作是臉部辨識系統的金礦，且在未獲民眾同意的情況下，掃描了至少數百萬民眾的駕照相片。

華郵說，該刊的消息來自美國喬治城大學法學院研究人員，這些研究者透過公共紀錄的申請，取得過去五年來執法單位內部文件、電郵及數以千計臉部辨識的搜尋要求，顯示美國聯邦調查人員已把各州管理駕照的機動車輛管理局（DMV）資料庫，變成一個史無前例監控機制的基礎。

美國警方長久以來都可取得嫌犯的指紋、DNA等生物統計資料，但各州機動車輛管理局中的駕駛人紀錄還包括了相片，而絕大多數駕駛人從未被控犯罪。

美國國會及各州州議會從未授權建置這套臉部辨識搜尋系統，且越來越多兩黨議員批評臉部辨識技術是一種危險、容易有誤的滲透式監控工具。

眾院監管委員會委員喬丹（Jim Jordan）上個月在一場聽證會中說，民眾在取得及換發駕照時，並未簽字同意說，「好，可以把我的個資、照片交給FBI」，且並無民選官員曾針對這種事投過票。

但美國政府責任署（Government Accountability Office，GAO）上月說，從2011年以來，FBI曾登入聯邦資料庫及包括各州DMV在內的地方資料庫，做過39萬筆以上的臉部辨識搜尋。該署紀錄顯示，目前全美有21個州容許FBI之類聯邦機構掃描駕照相片。

GAO主管上月說，FBI可在聯邦、州及地方的資料庫中進行臉部辨識搜尋，而那些資料庫中目前包括了6.41億張大頭照；但GAO幾乎未說明那些搜尋是用在什麼時候、哪些人被搜尋，以及搜尋結果錯誤的頻率。

華郵說，紀錄顯示，臉部辨識技術已與現代執法方式緊密交織；執法人員經常利用臉部辨識來追蹤輕罪嫌犯，聯邦人員通常只是寄給地方單位一封電郵，就可執行這類搜尋。