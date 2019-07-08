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熱浪襲北美最熱6月 加州成千上萬孔雀蛤被「煮熟」

2019-07-08 12:53香港01 記者李納德／報導

大量孔雀蛤不敵連日高溫，在加州海岸被「活活煮熟」。圖擷自索恩斯網誌
大量孔雀蛤不敵連日高溫，在加州海岸被「活活煮熟」。圖擷自索恩斯網誌
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全球暖化問題持續惡化，超級熱浪近日侵襲北美，加州更經歷有史以來最熱的6月，北部聖塔羅莎（Santa Rosa）一度錄得華氏100度，即攝氏38度，對生態造成破壞，成千上萬孔雀蛤更因此在海岸活生生被煮熟，在海洋保護區工作逾15年的研究員表示，雖然以往曾出現類似情況，但從未見過如此大量，擔心會對海洋生態系統構成重大破壞。

據外國傳媒報道，加州北部在6月錄得破紀錄高溫，在6月10日及11日，北部聖塔羅莎（Santa Rosa）一度錄得華氏100度，即攝氏38度，當中知名漁業港口Bodega Bay出現罕見現象，成千上萬的孔雀蛤在海岸被活生生煮熟，正常健康的孔雀蛤兩邊殼應緊密黏在一起，惟死亡的孔雀蛤殼會打開，露出內裏組織或空殼。

在Bodega Bay海洋保護區工作逾15年的研究員索恩斯（Jackie Sones）表示，她在7月1日巡查海岸時，發現數以百計孔雀蛤死亡，其後深入調查後，發現成千上萬的孔雀蛤死亡，她稱過往曾出現類似的孔雀蛤死亡情況，但從未見過如此大量及大規模，除Bodega Bay外，沿岸約225公里也廣泛出現此現象，可見總數量相當驚人。

索恩斯解釋大量孔雀蛤死亡會影響海洋生態系統，「孔雀蛤是重要的基礎物種（foundation species），其作用如森林中的樹木，能為多種海洋生物提供棲息地，對維持海洋生態系統非常重要」，索恩斯又指溫度達華氏90度時，即攝氏約32度，孔雀蛤開始感到環境有異及掙扎，如今大量孔雀蛤在短時間內死去，索恩斯相信它們曾經歷華氏100度的高溫。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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