曾被控性侵數十名少女 美富豪又因性交易案被捕

2019-07-07 20:35 聯合報 記者 聯合報 記者 羅方妤 ╱即時報導



英國BBC報導，曾被控性侵數十名少女的66歲美國富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein），因幾宗和十多年前犯行相關的未成年性交易案，遭到逮捕。

執法官員告訴美國媒體，艾普斯坦在紐約被捕，8日會出庭受審。

2000年代早期艾普斯坦犯行被揭發後，和檢方達成有爭議的認罪協商。法官馬拉表示，當初聯邦檢察官們同意認罪協商前，沒有通知受害者，違反佛羅里達州法。

艾普斯坦的辯護律師尚未評論最新指控。

執法官員尚未被授權公開討論案情，但他們有些在匿名狀態下，向美國媒體透露相關案情。其中一人告訴美聯社，最新指控源於艾普斯坦在紐約和佛羅里達家中付錢讓未成年女性按摩，並騷擾她們。

66歲的艾普斯坦先前曾被控性侵數十名少女。紐約時報報導，佛州檢警調查發現，他在1999年至2005年，付錢引誘數十名少女到家中裸體幫他按摩，這些少女通常都被迫和他發生性行為甚至遭他性侵。受害少女幾乎都是逃家或是住在寄養單位，最年輕的只有14歲。

艾普斯坦是富有的金融家，和英國安德魯王子、美國前總統柯林頓和美國總統川普都有交情。2008年，他和聯邦檢察官達成認罪協商，躲過了聯邦檢方的性交易罪指控，只承認觸犯州法的嫖妓和引誘未滿18歲少女從事性交易罪。這讓他躲過無期徒刑，只被判刑13個月並登記為性犯罪者。

今年稍早，佛羅里達州法官裁定，聯邦檢察官和艾普斯坦達成認罪協商前，未告知受害者，違反佛州州法。法官馬拉正在考量，讓艾普斯坦免於遭受更嚴重指控的認罪協議是否有效。

該項裁定公布後，白宮表示，仍在調查勞工部長阿科斯達當年擔任檢察官時，在艾普斯坦案認罪協商中扮演的角色。